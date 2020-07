Orbán Viktor bejelentése után újból kötelező a korridor használata

Orbán Viktor néhány nappal ezelőtti bejelentésének megfelelően kötelező humanitárius korridor nyílt az országon átutazóknak szombaton 0 órától.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a miniszterelnök csütörtökön, az operatív törzs ülését követően jelentette be, hogy úgy döntöttek, visszaállítják az átutazók számára a kötelező korridor használatot. A miniszterelnök tudatta: Magyarország - Szerbia kivételével - nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat, mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint azok, akik a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló rendelet értelmében nem utazhatnak Magyarországra, az operatív törzs javaslata alapján, a kormány döntésének megfelelően július 4-én 0 órától a humanitárius korridor használatával átutazhatnak az országon, amennyiben esetükben nem áll fenn a Covid-19 fertőzés gyanúja.

A rendőrség közlése szerint az átutazók a kijelölt útvonalat nem hagyhatják el, és csak a kijelölt határátkelőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, illetve pihenőhelyeket vehetik igénybe. A szabályok betartását a rendőrség a Magyar Honvédség katonai rendészeinek bevonásával ellenőrzi.

A rendőrség a www.police.hu oldalon közzétette az átutazáshoz igénybe vehető határátlépési pontokat is, ezek a következők: Hegyeshalom, Rajka, Hont-Parassapuszta, Tornyosnémeti, Záhony, Beregsurány, Csengersima, Vállaj, Nyírábrány, Ártánd, Gyula, Battonya, Csanádpalota, Nagylak, Röszke, Tompa, Udvar, Letenye és Tornyiszentmiklós. A www.police.hu oldalon közzétették az átutazók által igénybe vehető üzemanyagtöltő állomásokat és pihenőhelyeket is.

