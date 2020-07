Tovább terjed a koronavírus, csődhullámok és leminősítések a nyomában

Átfogó kutatás készült a parkolás jelenéről, jövőjéről valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról. A kifejezetten autósokra fókuszáló adatgyűjtésből kiderült: a díjmentesség megszűnését követően is szimpatikusabb opció marad az utcai parkolás, bár nőtt az igény az autósokban a parkolóházak iránt is. A magyar fejlesztésű Parkl alkalmazás által megkérdezettek döntöttek a fizetés jövőjéről is: fontosabb lett az érintésmentes parkolási ügyintézés, mint eddig valaha.