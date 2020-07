Meggondolta magát a híres rapper és mégis indulna az amerikai elnöki székért

Megmérettetné magát az Egyesült Államokban idén novemberben tartandó elnökválasztáson Kanye West rapper - derül ki az afroamerikai énekes helyi idő szerint szombaton közzétett Twitter-üzenetéből.

Teljesítenünk kell az ígéretet, amelyet Amerika jelent azáltal, hogy bízunk Istenben, egyesítjük elképzeléseinket, és építjük a jövőnket

- szögezte le a Donald Trump jelenlegi amerikai elnök támogatójaként számon tartott énekes július 4-én, az ország nemzeti ünnepén az indulási szándékát bejelentő üzenetben. West egyelőre nem árult el többet, így nem lehet tudni azt sem, benyújtotta-e az induláshoz szükséges papírokat.

Nem sokkal a bejelentés után Elon Musk, a SpaceX magánvállalat alapítója és vezetője teljes támogatásáról biztosította a rappert.

A 43 éves énekest 2018-ban Trump a Fehér Házban is vendégül látta, ahol West mintegy tízperces monológot adott elő az elnöknek egyebek közt társadalmi kérdésekről, a börtönreformról, a Chicagóban - ahol ő felnőtt - elharapódzott erőszakról, a mentális egészségről, politikáról. E látogatást követően mindazonáltal West úgy nyilatkozott, hogy távol akar maradni a politikától.

Egyelőre nem világos, hogy ha a semmilyen politikai tapasztalattal nem rendelkező Kanye West továbbra is Trumpot támogatja, akkor miért és milyen színekben indulna el vele párhuzamosan az elnöki székért, hiszen az a szavazatok megosztásához is elvezethet. Így a demokrata John Bidenhez képest egyébként is rosszabbul álló Trumpnak ez hátrányos lenne.

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images