Varga Mihály a kormány két fontos céljáról beszélt

A kormány a jövő évi költségvetéssel egyszerre kívánja fenntartani a koronavírus-járvány elleni védekezési készültséget és minden erővel segíteni a gazdasági növekedést - mondta a pénzügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának nyilatkozva.

Varga Mihály elengedhetetlenül fontosnak nevezte a kormányzati gazdasági rásegítő intézkedéseket, mivel szerinte azok nélkül ugyanúgy nem várható érdemi növekedés, mint a 2000-es években, amikor a magyar gazdaság az európai konjunktúra ellenére is szinte csak stagnálásra volt képes.

Emlékeztetett, a pénteken elfogadott 2021-es büdzsé 4,8 százalékos növekedéssel számol, miközben az államháztartási hiány újra 3 százalék, az államadósság pedig ismét 70 százalék alá csökken.

A pénzügyminiszter szerint a növekedés lehetővé teszi, hogy jövőre több jusson a közbiztonságra, az oktatásra és az egészségügyre, miközben a járvány elleni védekezéshez is rendelkezésre állnak a források. Hangsúlyozta, a kormány emellett továbbra is elkötelezetten támogatja a családokat, a gyermeknevelést, valamint az időseket is.

Varga Mihály reménykeltőnek minősítette az idei születési és házasságkötési adatokat, amelyek szerinte azt mutatják, hogy eredményesek a kabinet családpolitikai intézkedései. Szólt arról is, jövőre további lépések várhatók ezen a területen, példaként említette a csecsemőgondozási díj emelkedését, a gyermekdiabétesz-centrumok további fejlesztését, valamint az iskolaőri hálózat támogatását.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt