Feledy: minden idők egyik leginkább elcsalt orosz szavazása tarthatja hatalmon 2036-ig Putyint

Súlyos választási csalások történhettek az új orosz alkotmányról kiírt népszavazáson, hiszen az már most látszik, hogy az elcsalt szavazatok száma 10-22 millió közé tehető – mondta az InfoRádiónak Feledy Botond. A külpolitikai elemző szerint éppen ezért hosszabb távon legitimációs problémái lehetnek a július 4-én hatályba lépett alaptörvénnyel a jelenlegi moszkvai vezetésnek.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy az orosz alkotmány módosítása révén Vlagyimir Putyin minden további nélkül újra versenybe szállhat az elnöki választáson, illetve lehetősége nyílik megtartani a hivatalát, amire az alaptörvény korábbi verziója semmiképp sem kínált volna lehetőséget.

Eközben az látható, hogy néhány nappal a népszavazás lezárulása után egyre-másra jelennek meg hírek, valamint orosz intézményi statisztikák arról, hogy

alighanem az elmúlt idők egyik leginkább elcsalt választásával van dolgunk, amiből egy komoly legitimációs krízis is kialakulhat közép távon a jelenlegi Kreml-vezetés számára.

- fogalmazott Feledy Boton. Az elemző arra is kitért, hogy a hivatalos adatok szerint a népszavazáson résztvevők 78 százaléka támogatta az alkotmánymódosítást, ennek ellenére a részvétellel, továbbá az igen-nem szavazatokkal kapcsolatban is óriási a bizonytalanság. Ami most már egyértelműen megmutatkozik a hivatalos és független elemzések között, hogy az elcsalt szavazatok száma 10 millió és 22 millió közé esik.

Óriási erők léptek működésbe, látható, hogy ott, ahol megfigyelők voltak egy-egy kerületben, egészen más eredmények születtek, mint valamennyi szomszédos körzetben, ahol akár 20-30 százalékkal nagyobb részvételt és más arányú igen-nem szavazást rögzítettek – fogalmazott a külpolitikai elemző, megjegyezve: így nagyon nehéz a valós számok meghatározása.

Az egyébként tilos, mégis megtartott, az új alkotmány elleni tüntetésekkel kapcsolatban Feledy Botond kifejtette: az orosz rendszer egyre kevésbé hezitál abban, hogy az ellenzéki vezetőknek kikiáltott, újgenerációs politikusokat és közszereplőket akár letartóztatással akadályozza. Példaként említette a szakértő Alekszej Navalnij sorozatos őrizetbe vételét, és Borisz Nyemcov meggyilkolását.

Vagyis a megtorlás szintjén a rendszer kiszámíthatóan működik

– fogalmazott a szakértő. Az ezekről érdemben beszámoló, kis számú alternatív médium pedig inkább a moszkvai és szentpétervári értelmiségi köröknek szól, mintsem a nagy orosz tömegeknek - tette hozzá Feledy Botond.

Címlapkép forrása: Alexei Druzhinin\TASS via Getty Images