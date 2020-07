Gazdaság 2020. július 06. 18:33 Kimondta az amerikai alkotmánybíróság, hogyan kell szavaznia az elektoroknak az elnökválasztáson

Az elektoroknak kötelező a mandátumuknak megfelelően szavazni az amerikai elnökválasztáson - így döntött az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság hétfőn Washingtonban. Ez a döntés lényeges lehet a most novemberi elnökválasztáson is, hiszen már a 2016 választásokon is volt ebből a kérdésből vita.