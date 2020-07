Nem tud fellélegezni a világ a koronavírus-járványban és egy új nagy gócpont formálódik

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Vasárnap 182 ezer új igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak világszerte, amely 20 ezerrel kevesebb az eddigi rekordnál, de hétvégén tipikusan kevesebb tesztet végeznek, így rendszerint csökken az új esetszám is. Ezzel együtt is az Egyesült Államokban közel 50 ezer új fertőzöttet találtak, Brazíliában 26 ezret, Indiában 24 ezret. A hétfő hajnali összesítés szerint világszerte már 11,42 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 534 ezer felett jár, a gyógyultaké pedig 6,16 millió felett. Egy új nagy gócpont formálódik a Fülöp-szigeteken, kezd felpörögni a fertőzés napi üteme. A régiónkban a cseh és ukrán járványterjedés kezd lassulni, a horvát helyzet remélhetőleg stabilizálódik, a szerb és a román viszont a napi esetszámok és a 7 napos mozgóátlag alapján is romlik. Friss híreink hétfőn percről-percre.