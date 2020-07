Hazavágja a koronavírus az EU nagyjait, de van ország, amelyiknek kevésbé fog fájni

Európai legnagyobb gazdasága megszenvedik a koronavírus-válságot, Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyaránt kétszámjegyű visszaesést könyvelhet el az Európai Bizottság előrejelzése szerint. Németországban ezzel szemben alacsonyabb lehet a visszaesés, és ez jórészt a gigantikus összegű állami segélycsomagnak köszönhető. A Bizottság egyébként optimista, az IMF még ennél is mélyebb visszaeséssel számol.

Az Európai Bizottság közzétette a friss előrejelzését, amely már tartalmazza a tavaszi adatokat az országok gazdaságából. Ez alapján a Bizottság 8,7%-os visszaesést várt az eurózónára, és 8,3%-ot a teljes EU-ra. Az országok között viszont nagy a szórás ezen belül.

Németországban rendkívül sikeresek voltak a kormányzati intézkedések

A német gazdaság már 2019 végén is zsugorodott, akkor csak 0,1%-al, a 2020 első negyedévében látott 2,2%-os visszaesés így technikai recessziót hozott Németországban. Az év első két hónapjában az addig szenvedő feldolgozóiparnak javult a teljesítménye, előre vetítve egy esetleges német felpattanást. A márciusban lecsapó koronavírus-járvány és az arra adott válaszok viszont a legtöbb szektort mélyen érintették, főleg a szolgáltatásokat. Ennek hatására az export és a lakossági fogyasztások egyaránt 3%-al csökkentek az első negyedévben. A beruházások csak kis mértékben estek vissza, az építőipar viszont a járvány elején még erős maradt.

A Bizottság kiemeli, hogy Németország az elsők között oldhatta fel a korlátozásokat, és a gazdasági aktivitás már május második felében újraindult, ennek ellenére a második negyedévben eddig nem látott visszaeséssel számolnak. Áprilisban az ipari termelés 22%-al maradt el a márciusitól, és 30%-al a februári volumentől, az export 24 és 32%-ot esett ugyanezen hónapokhoz viszonyítva. A kiskereskedelem áprilisban 7%-ot esett, márciusban 3%-ot. A munkanélküliségi ráta még mindig a historikus mélypont környékén van (3,5%), de a Bizottság kiemeli, hogy

ez leginkább a rövidített munkaidő támogatásának köszönhető, amely csaknem 6,7 millió embert óvott meg a munkahely elveszítésétől, és a munkaerő 15%-át érintette júniusban.

A Bizottság elmondása szerint a német kormány a tavaszi előrejelzése óta jelentős méretű gazdasági mentőcsomagot fogadtak el, amely tartalmazott hitelgaranciákat, adókönnyítéseket, likviditási támogatásokat, valamint kiterjesztették és egyszerűbbé tették a rövidített munkaidő támogatását. A csomag közvetlen költségei a GDP 4,7%-áig terjednek, a garanciákkal együtt pedig elérik a 40%-ot. Mindezek felett a kormány még egy 130 milliárdos (a GDP 3,8%-a) fiskális élénkítőcsomagot is elfogadott, amely még 2021-ben is támogatni fogja a gazdaság helyreállását. Ennek a része például alacsonyabb áfakulcsok, beruházási támogatások, önkormányzati támogatások. A beruházások során a digitalizációs és zöld szempontok is teret kapnak.

Forrás: Európai Bizottság

A vártnál gyengébb első negyedév ellenére a Bizottság a fejlett gazdaságok átlagánál kisebb, 6,3%-os visszaesést vár 2020-ra. A kormányzati stimulusok miatt a helyreállás is viszonylag gyors lesz, 5,3%. Kockázatok természetesen vannak, a nemzetközi kereslet elhúzódó visszaesése például negatívan hatna az exportorientált német gazdaságra, tartós visszaesést okozna az iparban. A belső kereslet is lassan állhat helyre, ha a járványügyi bizonytalanság kitart, valamint a jövedelmeket illetően is marad a bizonytalanság.

Olaszország és Spanyolország nagyon megszenvedik a válságot

A koronavírus-járvány és a kormányzati lezárások Olaszországot mély recesszióba tolták – kezdi az elemzés. Az első negyedévben 5,3%-al esett az olasz gazdaság, és jelentős esést hozott az exportban és a beruházásoknál. A hatások a második negyedévben még ennél is mélyebbek lesznek, miután az olasz kormány a termelés részleges leállításáról döntött márciusban.

Az indikátorok szerint májusban, a korlátozások visszabontásával egyidejűleg az olasz gazdaság szintén megkezdte a kilábalást. Ha nem lesz második hullám, a gazdaság jelentős visszapattanást mutat majd a harmadik negyedévben a Bizottság szerint. Az ipar hamarabb helyreállhat, mint a lakossági fogyasztás, illetve a nagy súlyú turizmus.

Az olasz gazdaság idén 11,3%-os esést mutathat. 2021-ben viszont jelentős növekedés várható, a Bizottság szerint ez elérheti átlagosan a 6%-ot. De még ezzel sem éri el a 2021-es szintet.

Forrás: Európai Bizottság

A lakossági fogyasztás 2020 második negyedévében állhat helyre, a vállalati beruházások viszont minden bizonnyal gyengék lesznek az év egészében, még a kormányzati támogatások ellenére is. A kereskedelmi partnerek zöme egyaránt szenvedni fog 2020 egészében a Bizottság szerint, így az olasz export sem áll teljesen helyre idén, jövőre az exportpiacok felpattanása azonban kellő erőt adhat a növekedésnek. 2020-ban a Bizottság az árak stagnálásával, 2021-ben 0,8%-os inflációval számol, amelyet leginkább az olajárak emelkedése hajt majd.

Spanyolország is a koronavírus első európai gócpontjai között volt, a járvány korán megérkezett az országba, és tömeges megbetegedéseket okozott. A március közepétől életbe lépő lezárások miatt a szolgáltatószektor szenvedett a legjobban. A kilábalás a Bizottság jelentése szerint már áprilisban megkezdődött, májusban pedig javult a helyzet, ahogy a korlátozásokat feloldották egyes régiókban. Az ország egy „új normalitás” időszakába lépett, amelyben a szociális távolságtartás szabályai visszavonásig érvényben vannak. Ennek a Bizottság szerint hosszan tartó hatásai lesznek majd a kiskereskedelemre, a vendéglátóegységekre, személyes szolgáltatásokra, szórakoztatószektorra és a turizmusra. Az ipar némileg hamarabb állhat helyre az országban, de erre is leghamarabb csak év végén kerülhet sor.

A visszaesés 11% lehet Spanyolországban idén, amelyet jövőre 7%-os növekedés követhet majd. A gazdaság elsősorban 2020 utolsó negyedévében és 2021 első negyedévében emelkedik majd meredeken.

Forrás: Európai Bizottság

Spanyolországban is hatásos volt a rövidített munkaidő támogatása. A válság viszont aránytalanul sújtotta a munkaerő-igényes ágazatokat, ezért a munkanélküliség a Bizottság szerint tovább fog nőni az országban, és a rövidített munkaidő támogatásának kivezetése szintén növekedéshez vezet majd. A lakossági kereslet a jelentés szerint nem áll helyre még 2021-ben sem, de a Bizottság szerint a lakosság kilátásai gyorsan változhatnak, a beruházások viszont biztosan lassan fognak csak helyreállni. A nettó export jövőre lesz újra pozitív előjelű, ha a turizmus megkezdi a kilábalást.

Franciaország meglepően nagyot eshet

Európa második legnagyobb gazdasága meglepően meredek visszaesést mutatott (-5,3%) az első negyedévben az előző negyedévhez képest, és a Bizottság a 8,5%-os tavaszi visszaesési előrejelzéseit lefelé módosította – szerintük a francia gazdaság idén 10,5%-ot eshet. A személyes fogyasztások 5,5, a beruházások 10,5%-ot estek az első negyedévben.

Forrás: Európai Bizottság

Az áprilisi mélypont után májusban már javultak a bizalmi indexek és a BMI-k, júniusban pedig egészen meglepő volt a visszapattanás mértéke. A Bizottság emiatt a harmadik negyedévben már a gazdaság normalizálódásával számol. Mindemellett lesznek olyan ágazatok, amelyeket hosszantartóan érint a válság, ilyen például a turizmus, a szabadidő, az éttermi szolgáltatások, utazás.

A magánfogyasztás várhatóan növekedni kezd a harmadik negyedévben, az első félévben látott fogyasztás-visszaesés miatt vélhetően nőttek a lakossági tartalékok, ami jó alapja lehet a fogyasztás beindulásának az év második felében. A gyengébb globális kereslet viszont éreztetheti hatását majd a nettó exportban Franciaországban is.

A Bizottság az IMF-hez képest még optimista is

Június végén megírtuk, hogy a Nemzetközi Valutaalap is frissítette az előrejelzését, ők az eurózónára 10,2%-os visszaesést várnak idén, szemben a Bizottság 8,7%-os előrejelzésével. Az összes fent említett országra vonatkozóan pesszimistább volt az IMF: Németországban szerintük -7,8%-ot hozhat 2020, Olaszország és Spanyolország 12,8%-al eshet vissza, a francia gazdaság zsugorodása idén pedig elérheti a 12,5%-ot is az IMF szerint.

