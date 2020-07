Nagyon nem tetszik az elemzőknek a magyar ipar zuhanása

Májusban 27,6%-kal maradt el az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakában mért szinttől (munkanaphatástól megtisztítva), vagyis a koronavírus-járvány hatása még ebben a hónapban is erőteljes volt. A legrosszabb hónap az április volt, amikor 36,6%-kal zuhant a termelés. Az elemzők gyenge adatokról beszélnek, szerintük a kilábalás fokozatos lesz.

„A várakozásoknál jóval kedvezőtlenebb adat azt mutatja, hogy a kereslet helyreállása és az ipar újraindulása egy lassú folyamat lesz. A magyar iparban nagy súlyt képviselő járműgyártás továbbra is jelentős visszaesést mutat, ez pedig alátámasztja az ipar diverzifikációjának szükségességét, azaz a járműipar súlyának mérséklését” – írta Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági részlegének vezetője.

„A következő hónapokban az ipar teljesítménye fokozatosan javulhat, ám kérdés, hogy az ágazat, azon belül is különösen a járműgyártás teljesítménye mikor tud visszatérni a válság előtti szintre. Ez ugyanakkor nem csak a hazai folyamatoktól függ, a külső kereslet helyreállása nélkül nem lehetséges” – fogalmazott a szakértő.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője azt mondta, hogy a javulás annak köszönhető, hogy ebben a hónapban sok olyan üzem elindult, amelyek a járvány miatt elrendelt áprilisi korlátozások eredményeként leálltak, de a termelés szintje még bőven elmaradt a szokásostól. Vagyis az újraindulás lassabbnak tűnik a korábban vártnál.

Májusban minden alágazat teljesítménye visszaesett éves szinten, ezek közül az autógyártás most is nagyon gyengén szerepelt. Mindezek arra utalnak, hogy a jelentős hátrány ledolgozása hosszabb folyamat lesz. Szerinte júniusban is javuló teljesítmény várható, mivel már a teljes hónapban nyitva voltak az üzemek, de számos alágazat vélhetően nem érte el járvány előtti kihasználtságot. Így csak a hátrány további mérséklődésére lehet számítani júniusban - közölte Németh Dávid.

A következő hónapokról Németh Dávid azt mondta: „Még mindig jelentős a bizonytalanság, a külföldi kereslet sem állt helyre, sőt, a járvány nemzetközi terjedése miatt nehéz megmondani, hogyan alakulhat az exportkereslet” – mondta a K&H szakembere. Az ipari teljesítményt a külföldi kereslet mellett a belső fogyasztás határozza majd meg. A mostani kilátások szerint az év egészében akár két számjegyű lehet a visszaesés.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a kilábalás tehát elindult, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a válság előtti termelési szint elérése jóval több időbe telik majd, mint a zuhanás két hónapja. Az ipari termelés szintje jelenleg a 2013-as szinteken áll. A járványügyi vészhelyzettel kapcsolatos korlátozások enyhítése tehát érdemben segítette az ipart. Az újranyitás – legalábbis az előzetes adatok alapján – nem mindenhol ment azonos mértékben – írta Virovácz.

Suppan Gergely, a TakarékBank vezető elemzője szerint a következő hónapokban folytatódhat az ipar kilábalása, mivel az Audi győri gyárában június közepétől elindult a harmadik műszak, így a termelés visszaállt a járvány előtti szintre, a Suzuki esztergomi gyárában pedig június végén indult el a második műszak. Az európai országok többségének fokozatos újranyitása miatt a következő hónapokban már élénkülhet az kereslet az autók iránt, mivel áprilisban egyes országokban a szigorú kijárási tilalmak és az autószalonok bezárása miatt is 97-98%-kal csökkent az új autó forgalomba helyezések száma - emelte ki Suppan.

Szerinte a kereslet élénkülése fokozatos lehet a megugró munkanélküliség, bércsökkentések és a fogyasztók óvatossága miatt. Ugyanakkor a későbbiek során megjelenhet az elhalasztott kereslet is, így az év hátralevő részében fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

