Német kamionokkal juthatott be a koronavírus agresszív törzse Olaszországba

Az elmúlt napok alapján biztató a tendencia minden régiós országunkban: a korábbi megugrás után jócskán csökkennek a napi új fertőzéses esetszámok Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Az egyetlen kivétel egyelőre Ausztria, ahol emelkedés látszik, de ott hétfőn már életbe léptek korlátozó intézkedések , és azt mondta a tartományi vezető, hogy jól nyomon tudják követni a járvány terjedését, így remélhetőleg rövidesen ott is meg tudják fékezni. Világszerte is lassult a hétfői adatok alapján a koronavírus-terjedése, igaz az amerikai, indiai és fülöp-szigeteki görbe továbbra is határozottan felfelé tart.