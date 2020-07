Itt a friss magyar inflációs adat!

In English

A koronavírus-válságban sem "szűnt meg" az infláció Magyarországon, sőt, az előző hónaphoz képest érdemben magasabb áremelkedési ütemet láthattunk.

Júniusban 2,9%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon az előző év azonos időszakához képest - jelentette a KSH. Az előző hónapban 2,2%-os inflációt láthattunk, miközben a Portfolio által megkérdezett közgazdászok 3%-os júniusi áremelkedésre számítottak, vagyis az adat gyakorlatilag nem okozott meglepetést. Az infláció a szokásosnál nagyobb ingadozást mutatott az elmúlt hónapokban: az olajárak (és így az üzemanyagárak) változékonysága miatt jelentős az árindex volatilitása, miközben az élelmiszerárak növekedése tartósan felfelé hajtotta az árakat. Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a KSH-nak igen nehéz volt adatokat gyűjteni a kijárási korlátozás és a boltok részleges zárva tartásának, illetve egyes szolgáltatások szüneteltetésének időszakában, ami növelte az adatok bizonytalanságát. A hivatal jelzése szerint az adatgyűjtési problémák júniusban is jellemzőek voltak.

Miközben az inflációs főindex jelentős ingadozást mutat, addig az alapfolyamatokat megragadó maginflációs mutató (ami kiszűri pl. az energiaárakat) 4%-on ragadt júniusban, ami jelzi, hogy érdemi árnyomás tapasztalható a magyar gazdaságban.

Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, dohányáruk ára nőtt jelentős mértékben, az előző hónaphoz képest pedig az üzemanyagárak ugrottak meg. A koronavírus-járvány kezdetén a globális olajárak összeomlása húzta le az üzemanyagárakat, mostanra azonban az olaj ára érdemben emelkedett, ami miatt újra nőnek az üzemanyagárak. Mindeközben a tartós fogyasztási cikkek és egyéb importált termékek árában bizonyára a forint jelentős gyengülése is egyre inkább beépül. Havi alapon az élelmiszerárak csökkentek, az éves index azonban így is magasan maradt (+7,8%), amit a koronavírus-járvány közepette változó kereslet, az ellátási láncok korábbi problémái, valamint a kiskereskedelmi szektorra kivetett különadó is magyarázhat.

Az előző év azonos időszakához képest:

Az élelmiszerek ára 7,8%-kal nőtt, ezen belül a párizsi, kolbászé 20,5, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 18,1, a sertéshúsé 17,0, a cukoré 14,2, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 10,8%-kal lett magasabb.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 6,7, ezen belül a dohányáruké 11,1%-kal emelkedett.

A járműüzemanyagok ára 11,6%-kal csökkent.

Egy hónap alatt, májushoz viszonyítva:

A fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára 0,6%-kal csökkent, ezen belül az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,2, a tej 1,7, a párizsi, kolbász 1,4, a baromfihús 1,3%-kal lett olcsóbb.

A tartós fogyasztási cikkek és a szolgáltatások 0,3–0,3%-kal drágultak.

A járműüzemanyagok az olajárak emelkedésének hatására 9,3%-kal többe kerültek.

A Portfolio által júliusban megkérdezett közgazdászok szerint az idei év végén 3% közelében lehet az infláció. Egy hónappal korábban még úgy ítélték meg, hogy 2,6-2,7%-os lehet decemberben az áremelkedés üteme, vagyis kissé feljebb kerültek a szakértői prognózisok.

Az inflációs adatok valószínűleg nem befolyásolták az MNB azon szándékát, hogy a júniusi 15 bázispontos kamatcsökkentés után - korábbi jelzésével összhangban - még egy ugyanekkora kamatvágást hajtson végre júliusban, amivel 0,6%-ra szállíthatja le a kamatszintet. A jegybank korábban jelezte, ennél a szintnél alacsonyabbra nem kívánja vágni a kamatot.

Az MNB 10 órakor publikálja az alapfolyamatokat megragadó inflációs indexeit, amelyekről szintén beszámolunk.

Címlapkép: Shutterstock