Koronavírus: drámai a szerb helyzet, de romlik Ukrajnában, Ausztriában, Romániában és Bulgáriában is

Az Egyesült Államokban átlépte a 3 milliót az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, mivel sok tagállamban meredeken emelkedik a napi új esetszám és Ausztrália Victoria tagállamában is súlyos a helyzet, a korlátozások a gazdasági kilábalást is visszavetik. Dél-Amerikában Chilében és Brazíliában is intenzíven terjed tovább a járvány, miközben a brazil elnök is igazoltan koronavírusos lett, és mindezt tv-kamerák előtt állva, a riporterekhez nagyon közel jelentette be. A környékünkön sajnos megint romlik a helyzet a legtöbb országban: a szerbeknél az elnök beszél drámai helyzetről és országos kijárási korlátozást lengetett be, közben fokozott határellenőrzés van újra az osztrák-magyar határon, a román és bolgár új esetszám rekordot döntött és Ukrajnában is megint gyorsul a járvány terjedése. A friss magyar adat mindössze 5 új koronavírus-fertőzöttet jelent és szerencsére ma sem hunyt el újabb beteg. Percről-percre híreink szerdán a témában.