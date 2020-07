Megszólaltak az elemzők a megugró magyar áremelkedés után

Döntően az üzemanyagárak alakulása miatt 2,9%-ra emelkedett az infláció júniusban az előző havi 2,2%-ról, azonban az áremelkedés élénkülését a tartós fogyasztási cikkek árainak gyorsuló növekedése is támogatta, míg az élelmiszerárak növekedési üteme némileg mérséklődött. Továbbra is erős árnyomásra, illetve a forint gyengülésére utal, hogy a maginfláció 4% maradt – foglalja össze a folyamatokat Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza.

A következő hónapokban az üzemanyagárak növekedése miatt az infláció a 3,5% közelébe emelkedhet, majd a nyár végétől kissé 3,5% alá mérséklődhet, így idén 3,4%-os átlagos inflációra számítunk a tavalyi 3,4% után. Az év végétől a jövő év elejéig mérsékelheti az inflációt a sertéspestis következtében elszálló sertéshúsárak kiesése a bázisból – vélekedett Suppan.

Az inflációt azonban a koronavírus hatásai igen ellentétesen érintik, így az infláció előrejelzése is tág határok között mozoghat. Egyfelől az importált infláció továbbra is alacsony maradhat.

Ezzel szemben a lényegesen gyengébb forint erősítheti az inflációt,

ami egyre erőteljesebben látszik a tartós fogyasztási cikkek esetében, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolja.

Az üdülési szolgáltatások, lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése jelentősen lefékeződött, míg a szolgáltatások árait lehúzta a parkolási díjak átmeneti eltörlése is, ami azonban júliustól visszaállt, így a júliusi inflációban újra megjelenik, a tervek szerint pedig augusztusban érdemi díjemelés is lehet. Ellentétesen alakulnak az élelmiszerárak is, a sertés, és általában a húsárak az utóbbi néhány hónapban elkezdtek csökkenni, ami jórészt a koronavírus hatása, ezzel szemben a katasztrofális gyümölcstermés miatt elszálltak a gyümölcsárak – hangsúlyozta Suppan.

Kiemelte, hogy noha fokozatosan és óvatosan enyhülnek a korlátozások, még nem ismert a járvány lefutása, esetleges második hulláma, a gazdaságra gyakorolt teljes negatív hatása, a vészhelyzetet követő újraindulás meredeksége, amely azonban az árak, különösen az olajárak és üzemanyagárak drágulásához vezethet. Ugyanígy a kínálati oldal gyengülése, kapacitások kiesése párosulva a később várhatóan felfutó kereslettel, szintén magasabb inflációhoz vezethet, ugyanakkor a második félévben feltehetően javuló kockázatvállalási hajlandóság miatt a forint erősödhet, ami viszont mérsékelheti az inflációt.

Az előbbi bizonytalanságok miatt jelenleg az infláció iránya is nehezen jelezhető előre – mutatott rá az elemző.

Jövőre, döntően az üzemanyagárak idei kifejezetten alacsony bázisa miatt az infláció átlagosan 3,6%-ra gyorsulhat, ami áprilisban átmenetileg meghaladhatja az 5%-ot is

– vélekedett Suppan.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője kiemelte, a júniusi dinamikus gyorsulás mögött egyértelműen az üzemanyagok árának erőteljes emelkedése áll. Havi alapon 9,3 százalékkal drágult ugyanis a szóban forgó termék. Ez gyakorlatilag önmagában magyarázza a fő inflációs mutató emelkedését. A drágulás ellenére az üzemanyag még mindig 11,6 százalékkal olcsóbb, mint egy évvel korábban.

A szezonális hatásoknak megfelelően tovább drágultak a zöldségek és gyümölcsök, így az élelmiszerek ára összességében továbbra is 8 százalék körüli éves áremelkedést mutat. A tartós fogyasztási cikkek ára eközben már 1,6 százalékkal magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Legutoljára 2016 elején volt ilyen magas ezen termékkör inflációja. Elsősorban az ékszerek (+26%) és az új személygépjárművek (+8,5%) ára emelkedett kiemelkedő mértékben, többek között az egy év alatt 6-7 százalékot gyengülő forint árfolyammal összhangban. A júniusi újranyitást követően a szolgáltatások év/év inflációja 2,5 százalékra mérséklődött. Ez a legalacsonyabb érték 2018 decembere óta – foglalta össze Virovácz.

A következő hónapokban az üzemanyagárak további emelkedése, valamint az újbóli jövedékiadó-emelés és a közterületi parkolás ingyenességének megszűnése miatt az infláció tovább élénkülhet és őszre átlépheti a 3 százalékos jegybanki célértéket. Ezt követően azonban a magas bázis miatt csökkenésnek indulhat. A mai adatok fényében 2020 egészében 3,2 százalékos inflációval számolunk, míg jövőre 2,8 százalékos lehet az átlagos áremelkedés üteme – prognosztizálja az ING elemzője.

