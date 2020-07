Megunták a magyarok a kötelező maszkhasználatot

Egyre kisebb lelkesedéssel viselnek maszkot az utasok a fővárosi közösségi közlekedés járművein, a maszkviselési arány már csak 60-90% közötti – válaszolta a Népszava kérdésére Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke. A lap körképe szerint a nagyobb boltokban szinte mindenki viseli a járvány elleni védőfelszerelést, a piacon, kocsmákban, vonatokon viszont jóval rosszabb az arány, a strandokon pedig zsúfolt jelenetek is bőven kialakulnak.

A veszélyhelyzet június 16-i feloldása után járványügyi készültség lépett életbe, ami azt jelenti, hogy a maszkviselésre vonatkozó előírás ma is hatályban van, de nincs senki, aki ellenőrizze – mutat rá a lap a lazuló fegyelemre a maszkhasználatnál.

A fővárosi tömegközlekedés kapcsán Naszályi azt mondta a lapnak: könnyen megfigyelhetően ott nagyobb a hajlandóság a szabálykövetésre, ahol már az utazás megkezdése előtt ellenőrökkel találkoznak, mint például a metrón, vagy az első ajtós felszállás esetén. Hasonló a helyzet az agglomerációs Volánbuszokon, ahol az első ajtós felszállás miatt gyakorlatilag mindenki hordja a maszkot.

A budapesti villamosokon viszont ez szinte ellenőrizhetetlen: az előírás betartása teljesen az utasokra van bízva. A járművezetőknek és a jegyellenőröknek ehhez nincs hatósági jogosultságuk, így ha az utas a felszólítás ellenére se veszi fel a maszkot, akkor senki nem szállítja le a buszról vagy a villamosról. A tapasztalatok szerint a maszkot viselő utasok szokták egymást figyelmeztetni, amiből keletkezhetnek feszültségek.

Azért is nehéz a számonkérés, mivel a járművezetőknek legfeljebb 20 százaléka visel maszkot, holott a rendelet rájuk is vonatkozik.

Legtöbben arra hivatkoznak, hogy 8-10 órát képtelenek abban dolgozni. Így viszont nehéz rászólni az utasra a maszk hiánya miatt.

Naszályi Gábor ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a maszkok többségét úgy hordják, hogy valójában semmit se ér. Kilóg alóla az orruk, vagy akár teljesen az áll alá tolva viselik.

Egy kisebb boltban a fiatal eladó arról panaszkodott a lapnak, hogy unja már a rendőrt játszani, hogy mindig mindenkire rászóljon, ezért a lap munkatársának ott járta alatt a 20 vásárlóból csak 1-en volt maszk. A legtöbb megkérdezett szerint „fel lett fújva” a vírushelyzet, valamint az emberek megunták a maszkokat. A leglazábban a kis élelmiszerboltokban törődnek az arc eltakarásával.

A Balatonnál is körbenézett a lap a maszkhasználat kapcsán és rámutat, hogy a szabályok értelmében nyilván ott is kötelező a maszkhasználat, és a fizetős strandokon is a létszám korlátozásával igyekeznek csökkenteni a járványveszélyt. A szabadstrandokon viszont sok helyen alakult ki tumultus, azaz a vendének nem tartják be a másfél méteres védőtávolságot. A lap látott olyan helyzetet egy szabadstrandon, hogy a vízbe vezető lejáró körüli húsz méteres sugarú félkörben közel százan zsúfolódtak össze az árnyékban, míg a bejárótól negyven-ötven méterre álló fák alatt senki sem terítette le a törülközőjét.

A Balatonra vezető vonatokon azt tapasztalták, hogy a kötelező maszkviseléssel az utasok cirka tizede nem foglalkozott és ami meglepőbb, hogy a jegykezelők sem figyelmeztették őket a szabályok betartására.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images