Nagyot zuhan idén a magyar gazdaság - kilógunk a régiós sorból?

Magyarország idén 7,7%-os visszaesést szenved el az Európai Bizottság legfrissebb előrejelzése szerint. A régió országaiban átlagosan hasonló mértékű lesz a visszaesés, a szórás viszont nagy, és ez leginkább a szerkezetbeli különbségeknek és a költsgévetés helyzetének tudható be. A legnagyobb visszaesést Horvátország szenvedi el Kelet-Közép-Európában, Lengyelország viszont relatíve olcsón megússza a válságot a legtöbb előrejelzés szerint. Megnéztük, mi áll a különbségek mögött.

A régió országai a válság előtt átlagosan magasabb növekedést produkáltak, mint a fejlettebb nyugati gazdaságok. De ahogy a növekedés idején, a válságban is van különbség. Az Európai Bizottság eltérő visszaesést jelzett előre a régiós országokban, például a lengyelek -4,5%-os visszaeséssel megússzak, Horvátországban eközben -11% is lehet a zsugorodás.

Az alábbiakban a Bizottság részletes országértékeléseit néztük meg, hogy bemutassuk, mi áll a régiónk országai között fennálló különbségek mögött, és a Bizottság előrejelzéseit egyéb prognózisokkal s összevetettük - nagyrészt egyező trendeket láttunk. Az elemzésből az is kiderül, hogy Magyarország mennyire lóg ki a sorból a -7%-os GDP-előrejelzéssel.

Lengyelország viszonylag olcsón megússza a válságot

Lengyelország a régiós országok közül a legkevésbé sérülékeny, ezért a válság itt fog a legkevesebb sebet ejteni. Az ország gazdasága viszonylag alacsony visszaesést szenvedett el az első negyedévben, ami leginkább annak köszönhető, hogy a gazdaságban nincs nagy súlya a koronavírusnak leginkább kitett ágazatoknak. Az első negyedévben 0,4% volt a visszaesés, amelyet főleg a lakosság fogyasztásának visszaesése okozott.

A lengyel gazdaság relatíve olcsón megússza a koronavírus-válságot az Európai Bizottság szerint, 4,5%-os lehet a visszaesés 2020-ban, jövőre pedig 4,3%-os növekedéssel számolnak.

Forrás: Európai Bizottság

A lakossági fogyasztás a kormányzati intézkedések ellenére csökkenhet idén, ahogy nagy marad a bizonytalanság, és nő a megtakarítási hajlandóság. Az ellátási láncok sérülése és a megrendelések csökkenése a vállalati hangulat romlásán keresztül a beruházásokat erőteljesen megütötte márciusban és áprilisban a Bizottság szerint, és ez 2021-ben is csak részlegesen áll majd helyre szerintük. A lengyel exportot is visszaveti a válság, hiszen a kereskedelmi partnerek egyaránt szenvednek a járvány hatásaitól.

Az Európai Bizottság meglehetősen optimista Lengyelországgal kapcsolatban, az OECD ennél mélyebb, 7,4%-os visszaesést vár idén, és csak 4,8%-os növekedést jövőre. A BGK lengyel bank viszont sokkal optimistább, júniusi előrejelzésük szerint 2,3% lesz a GDP visszaesés idén, jövőre pedig 4,3%-os növekedés jön. Az IMF az Európai Bizottsághoz hasonló számokat vár Lengyelországban, az ország idén 4,6%-al eshet vissza, jövőre 4,2%-al nőhet.

A Világbank szerint a lengyel gazdaság ellenállóbb a válsággal szemben, mint a többi régiós ország, és ez elsősorban a költségvetés helyzete miatt van így – a lengyel államadósság alacsony, a kormánynak ezért nagyobb mozgástere van a többi régiós országnál. A lengyel jegybank emellett gyorsan lépett, a mennyiségi lazítással sikerült likviditást biztosítania a bankszektornak.

Szlovákiát az autóipar rántja a mélybe

Szlovákia Lengyelországgal szemben meglepően nagy visszaesést szenvedett el az első negyedévben. A szlovák gazdaság éves szinten is a régió egyik legmélyebb visszaesését élheti meg, a Bizottság szerint 9%-ot fog zuhanni idén az ország GDP-je. Ezt jövőre jelentős, 7,5%-os növekedés követheti. Az év első felében meredeken esik vissza a fogyasztás, ami nagyrészt a boltzáraknak, az utazási korlátozásoknak és a lakossági megtakarítások növekedésének tudható be.

Az év második felében és 2021-ben meredek felívelés következhet, de még a következő évben sem éri el a kibocsátás a 2019-es szintet, mivel a bérek és a foglalkoztatottság is érintett a válságban. A beruházások szinten elmaradnak idén a tavalyi szinttől.

A jelentős szlovák visszaesés azzal is magyarázható, hogy Szlovákia rendkívül nyitott gazdaság, a partnerországok felvevőpiacainak gyengélkedése pedig fokozottan hátrányosan érintette a szlovák gazdaságban túlsúlyos feldolgozóipart, főleg az autógyártást. Az év második felében viszont már meredek javulást vár az ipari termelésben az Európai Bizottság.

Forrás: Európai Bizottság

Az import csökkenése várhatóan kevésbé lesz erőteljes, így a negatív nettó export visszaveti majd a GDP-t. Az export helyreállását sok bizonytalanság övezi a Bizottság szerint, de az ország exportja jó pozícióban van a piacok visszaszerzését illetően.

A Focus Economics ennél kevésbé meredek, 6,5%-os visszaesést vár Szlovákiában idén, az Erste Bank pedig 7,5%-os visszaeséssel számol, amelyet jövőre 7,1%-os kilábalás követhet. Az IHS Markit is hasonló, 7,7%-os visszaesést vár.

Csehország lassan fog kilábalni

A cseh gazdaságban is nagy súlya van a feldolgozóiparnak, ennélfogva a koronavírus az ország exportját jelentősen megütötte. Csehország sem fogja elérni 2021-ben a válság előtti kibocsátási szintet a Bizottság előrejelzése szerint. Az országban hosszú időn keresztül érvényben voltak a korlátozások, március első felében fogadták el őket, és a legtöbb június elején került csak feloldásra.

Az első negyedévben a GDP 3,3%-al esett negyedéves alapon, a beruházások majdnem 10%-ot estek az időszakban. A második negyedévben, amikor a koronavírus-járvány tetőzött és az intézkedések a legszigorúbbak voltak, a cseh gazdaság a Bizottság becslése szerint 10,7%-ot esett. A harmadik negyedévben ezt 4,5%-os növekedés követhető az előző negyedévhez képest, a jelentős éves visszaeséstől viszont ez sem menti meg az országot:

Csehország gazdasága idén a Bizottság szerint 7,7%-ot esik, jövőre pedig csak 4,5%-ot fog nőni.

A lassú helyreállást a lakossági fogyasztás részleges visszarendeződésével magyarázza a testület, mert a válságban a jövedelmek és a nyugdíjak is emelkedése is megállt. A tömeges elbocsátásokat viszont részben megelőzheti a kormányzati csomag, amelyet májusban fogadtak el. Csehországra is igaz, ami a többi kelet-közép-európai nyitott gazdaságra: a kereskedelmi partnergazdaságok gyengélkedése visszaveti a cseh exportot is, miközben az import nem esik vissza akkora mértékben.

A Cseh Nemzeti Bank némileg mélyebb, 8%-os visszaesést vár az idei évre, míg 2021-ben ezt 4%-os kilábalást követi, tehát a helyreállás rendkívül lassú lesz. Az Erste Bank 7%-os visszaeséssel számol az országban, a Focus Economics júniusi előrejelzése szerint az ország megússza 5,9%-kal.

Horvátország szenvedi el a legnagyobb visszaesést a régióban

A horvát gazdaság jó állapotban volt, amikor elérte a válság, de már így is negatív volt a GDP-növekedés az első negyedévben. Az országban jelentős, 11%-os visszaesést vár a Bizottság, ekkora GDP-zsugorodást csak a déli államokra, Olaszországra és Spanyolországra, valamint Franciaországra vetített előre a testület. A visszapattanás viszont erőteljes, 7% feletti lesz.

Forrás: Európai Bizottság

A Bizottság Horvátországban a lakossági fogyasztás gyors helyreállását várja a második félévben, és a kormányzati bértámogatások miatt a tömeges munkanélküliséget is el lehetett kerülni. A turizmus nagy súlya viszont erőteljesen visszaveti a gazdaságot, az idei évben végig nyomás alatt lesz a szektor az előrejelzés szerint. Ez csak 2021-ben is részben áll vissza, mert a nemzetközi utazások még jövőre is elmaradnak nagy valószínűséggel a 2019-es szinttől.

És mi a helyzet nálunk?

Magyarországon szintén mély visszaesést vár a Bizottság, az ide 7%-os esést viszont jövőre 6%-os növekedés követheti. A Bizottság megjegyezte továbbá, hogy Az év hátralévő részében nagyon egyenetlen lesz a kilábalás, az egyes szektorok között fokozott különbségek lesznek. A kiskereskedelmi forgalom májusban nőtt ugyan, de azt inkább az elhalasztott kereslet fűthette, és később a romló munkaerőpiaci környezet gyengíti majd a háztartások vásárlóerejét, ez pedig visszaveti a kiskereskedelmet is.

Számolni kell emellett a turizmus tartós gyengélkedésével is, valamint az építőipari teljesítmény visszaesésésével, amelyet a válság második körös hulláma okoz majd. Kiemelik továbbá, hogy a magyar export az erősen koncentráció miatt zuhan nagyot, hiszen az a fokozottan ciklikus iparágakra (autóipar), illetve a turizmusra, idegenforgalomra támaszkodik, amelyeket a távolságtartási szabályok még tartósan gyengíteni fognak idén. 2021-ben azonban a bizottság már úgy látja, hogy minden keresleti tényező támogatni fogja a növekedést, ezért is várnak 6%-os GDP-növekedést jövőre.

A Bizottság ezzel a pesszimisták közé tartozik, bár általánosan elmondható, hogy a nemzetközi szereplők mélyebb visszaesést várnak, mint a belföldi elemzők. A GKI 5-7% közötti visszaeséssel számol, az ING júniusi előrejelzése szerint 5,1%-ot zuhan a gazdaság. Az IMF a legpesszimistább, ők 8%-os visszaesést várnak idén, és csak 4,6%-os emelkedést jövőre.

Kilógunk a sorból?

Az egyes országokra vonatkozó előrejelzések szórása a nagy bizonytalanságnak tudható be, jelenleg lehetetlen pontosan megmondani, hogy mekkora lesz a visszaesés mértéke. Az is egy fontos tényező, hogy lesz-e második járványhullám, és a döntéshozók ezekre milyen válaszokat adnak. A járványhelyzet eltérő a régió egyes országaiban, és míg egy nyáron felfutó cseh esetszám nem tud akkora kárt okozni már az országnak, a horvátországi tömeges megbetegedések további visszaesést okozhatnak a turizmuson keresztül.

Összességében viszont az látszik, hogy Magyarország a régió átlagának megfelelő szintű visszaesést mutathat, és ez nem véletlen, hiszen a régió gazdaságainak szerkezete hasonló.

Érdemes főleg Szlovákiával és Csehországgal összevetni Magyarországot, hiszen a feldolgozóipar súlya ezekben az országokban szintén jelentős. Csehország az előrejelzések szerint nagyjából a magyarhoz hasonló visszaesést produkál majd, Szlovákiában mélyebb lesz a válság. A szlovák kormány egyrészt a régiót megelőzve rendelt el szigorú korlátozásokat, ez is közrejátszhat a mélyebb visszaesésben, másrészt Szlovákia a magyarnál is nyitottabb és kevésbé diverzifikált gazdaság, az exportcikkek felvevőországai pedig továbbra is a járványtól szenvednek. Szlovákia emellett már a járvány előtt is lassulástól szenvedett, amit az Európai Bizottság akkori értékelésében az EU-s pénzek nem hatékony kihasználásával és a termelékenység növekedésének lassulásával indokolt.

Horvátország meredek visszaesést a turizmus túlsúlya okozza a gazdaságban – az ország az EU leginkább turizmusra támaszkodó országai közé tartozik, a szektor közvetlen GDP súlya eléri a 7%-ot. A korlátozások feloldása ellenére a turizmus az idei évben messze el fog maradni a tavalyi szinttől.

A lengyelek felfelé lógnak ki a régióból, náluk főleg a rendezett költségvetés és a leginkább kitett szektorok alacsonyabb részaránya miatt lesz kevésbé jelentős a visszaesés.

Címlapkép: Getty Images