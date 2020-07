Orbán: Európa a saját problémáit sem tudja megoldani, ne beszéljen bele mások dolgába

A Europe Uncensored nevű magyar civil szervezet mai eseményén Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Alexandar Vucic szerb elnök, Janez Jansa szlovén miniszterelnök értékelték az Európai Unió jelenlegi helyzetét. Szóba került az elfogadásra váró európai újjáépítési alap is.

Orbán Viktor az EU jelenlegi helyzetét értékelve elmondta, hogy míg korábban a német-francia tengely volt az integráció irányának meghatározója, a britek pedig a nemzeti irányvonalat képviselték, ez az erőegyensúly teljesen felborult az elmúlt időszakban. Németország lett Európa központja, és ha az EU válságba sodródott, mindenki a németektől várt megoldást.

Elmondta továbbá, hogy az EU-t három válság rázta meg az elmúlt években: a 2008-as pénzügyi válság, a 2015-ös migrációs válság és a jelenlegi koronavírus-válság. 2008 után Nyugaton szerinte fent akarták tartani a jóléti társadalmat, a kelet-európai nemzetek azonban a munkaalapú társadalmat választották Orbán szerint, és a GDP növekedés is nagyobb volt keleten.

Az Orbán-féle munkaalapú társadalmi modell gyakorlatilag azt jelenti, hogy a segélyezés kevésbé támogatott, a szociális transzferek a jövedelem arányában alacsonyabbak, mint a nyugati országokban. A munkanélküliségi ráta ugyanakkor a nagy nyugati gazdaságokban is alacsony volt a válság előtt, és ők is munkaerőhiánnyal küzdöttek. A GDP-növekedésbeli különbség pedig egyszerűen a két térség fejlettségi szintjének különbözőségéből adódik – a nyugati tőke beáramlása Kelet-Közép-Európába, illetve általánosan a fejlett nyugati piacok húzóereje nagyobb nominális növekedést idéztek elő a fejletlenebb európai gazdaságokban. A KKE régió munkaalapú és a nyugati jóléti alapú gazdasági modell összevetése nem ennyire egyszerű, a helyzet ennél árnyaltabb.

Elmondta továbbá, hogy az EU saját problémáit és a környezetében felmerülő problémákat sem tudja megoldani (utalt itt a líbiai és az ukrán helyzetre), így nem érti, milyen jogon akarja megmondani más országoknak, például Oroszországnak, Törökországnak, Izraelnek, hogy miképp vezessék saját országukat.

Szóba került az EU most készülő újjáépítési alapja is, amellyel kapcsolatban a magyar miniszterelnök elmondta, hogy a Next Generations elnevezés helytálló, az ennek keretében felvett hiteleket ugyanis a jövő generációja fogja megfizetni. Magyarország nem támogatja a hitelből történő válságfinanszírozást, de ennek ellenére konstruktívak leszünk a csomag elfogadásakor, mert a sebezhetőbb országoknak szüksége van rá – mondta. Orbán szerint a következő 7 éves büdzsét és az újjáépítési alapot együtt kell tárgyalnia az EU-nak. Orbán szerint a hozzáférésnek rugalmasnak és politikai elfogultságtól mentesnek kell lennie.

Janez Jansa szlovén miniszterelnök a nemzetközi intézmények csődjéről beszélt, szerinte az ENSZ és az EU a koronavírus-válság alatt nem teljesített jól, az európai nemzetek újra határokat húztak egymás között, és hiányzott a koordináció.

Elmondta, hogy jelenleg a járvány közepén vagyunk még mindig, és ez nem az a pillanat, amikor álmodozni kéne az új európai intézményekről. Jelenleg az Uniónak stabilitásra van szüksége a Brexit után. Szerinte a schengeni zónát is ki kéne terjeszteni.

