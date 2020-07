Az összeomlás után alig javul a magyar külkereskedelem

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

Májusban az export euróban számított értéke 29%-kal, az importé 25%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest – jelentette a KSH. A COVID-19-járvány hatására a termék-külkereskedelmi forgalom mindkét irányában jelentős visszaesés figyelhető meg az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor ennek mértéke az áprilisinál kisebb. Vagyis a mélypont az április volt a magyar külkereskedelemben is, de egyelőre visszapattanásról nem lehet beszélni. Az export gyenge, összhangban az ipar zuhanásával, az import is kifejezetten kedvezőtlenül teljesít, miután a belső kereslet is csökken.