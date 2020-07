Gulyás Gergely: nem kizárt, hogy hamarosan újra szigorítunk a járványügyi szabályokon

A kerületeknek kell megadni a lehetőséget, hogy szabályozzák az Airbnb-t, a kormány ebben nem dönt - mondta Gulyás. Az önkormányzatoknak teljes szabadsága lenne ebben, akár teljesen is engedhetné, vagy be is tilthatná ezt a szálláshely-szolgáltatás. A jövő héten érkezhet meg az erről szóló törvényjavaslat. Az önkormányzat ezután rendeletben szabályozhatja az Airbnb-t.