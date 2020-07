Koronavírus: saját ellenőrzésére állít fel egy szakértői csoportot a WHO

A WHO bejelentette, hogy egy független szakértői panel felállítását szorgalmazza, amely azt vizsgálná, milyen hatékony volt a WHO, illetve az egyes országok koronavírusra adott válasza – írja a Reuters.

Donald Trump az utóbbi időben többször is kritizálta a WHO-t, szerinte a szervezet túlzottan Kína-centrikus, kedden az amerikai elnök be is jelentette, hogy kilép a szervezetből:

Helen Clark, volt új-zélandi miniszterelnök és Ellen Johnson Sirleaf, volt libériai elnök is elfogadta a felkérést a független panel vezetésére, amelynek tagjait ők ketten választják majd ki.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO igazgatója szerint ez nem sztenderd jelentés lesz majd, amit a polcra tesznek porosodni, ennek a jelentésnek az eredményeit mind nagyon komolyan fogják venni. A szakértői csoport egy évközi jelentést is rendelkezésre bocsát majd, amit az egészségügyi miniszterek a novemberi találkozójukon terveznek megvitatni.

Tedros a szakértői csoport felállítását összefüggésbe hozta a WHO-tagok májusi döntésével, amikor a tagállamok arról szavaztak, hogy szeretnének látni egy értékelést arról, miképpen reagált a világ a koronavírusos helyzetre.

Címlapkép: Shutterstock