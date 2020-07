Kiderült: a nyaralni tervező magyarok 44%-a külföldre indul

A magyarok többsége a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzár feloldását követő időszakban is óvatosan tervezi utazásait: a Netrisk.hu 6000 fős felmérése szerint a válaszadók 50 százaléka a nyár végére vagy őszre tolta ki következő utazását, 18 százaléknyian pedig csak jövőre terveznek útra kelni. Idén nyáron a nyaralni indulók 56 százaléka a határokon belül marad - írja a Netrisk.hu sajtóközleményben.

A már megkötött utasbiztosítások tanúsága szerint a külföldre indulók több mint fele Horvátországba (35,3%) és Ausztriába (15%) indult el pihenni. A célpontok között gyakorlatilag nem is szerepel Európán kívüli ország.

A távolabbi úticélok háttérbe szorulását mutatja az is, hogy a biztosítások mindössze 12 százalékát kötötték repülőgépes utazásra, szemben az előző években tapasztalt 35-40 százalékos aránnyal. Noha ez a 12 százalékos arány a járatok fokozatos helyreállásával vélhetően emelkedni fog a nyár hátralévő részében, a nyár egészében aligha fogja meghaladni az utazások 20 százalékát.

„Adataink szerint a jelenleg kötött utasbiztosítások átlagdíja 540 forint, ami érezhetően elmarad az előző évek 600 forint körüli értékétől – mutat rá Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. – Ennek elsődleges oka, hogy az Európán belüli utakra kötött biztosítások átlagdíja alacsonyabb, mint a más kontinensekre vonatkozó szerződések. A legnépszerűbb közeli célpontokra, például Horvátországra pedig már több biztosító is eleve kedvezményes biztosítási csomagokat dolgozott ki az előző években.”

A koronavírussal kapcsolatosan a közlemény rávilágít, hogy most is is találunk olyan utasbiztosításokat, amelyek feltételei már tartalmazzák ezeket az elemeket, és további biztosítók szintén dolgoznak az ilyen irányú bővítésen. A vállalat ezen kívül javasolja utasbiztosítás megkötését belföldre is, hiszen például poggyászkár esetén is kapunk ezekkel fedezetet.

Címlapkép: Getty Images