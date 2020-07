Ügyfélszolgálat otthonról - Lépett a Vodafone Magyarország

A Vodafone Magyarország az elmúlt hónapok tapasztalatai és a dolgozói visszajelzések alapján alakította át az ügyfélszolgálaton dolgozók munkarendjét, így júliustól számukra is lehetőséget biztosít a távoli munkavégzésre - akár hosszú távon is.

A koronavírus-járvány világszerte munkavállalók millióit kényszerítette az otthoni munkavégzésre. A Vodafone Magyarország a fővárosi irodáiban a teljes munkatársi állománya számára március közepén elrendelte az otthoni munkavégzést. Ugyanakkor bizonyos munkakörök esetén ez korábban elképzelhetetlen volt, az ügyfélszolgálaton dolgozók esetén például. A vállalat végül talált megoldást és elkezdett azon dolgozni, hogy az új munkavégzési forma hosszútávon is megvalósítható és működőképes legyen. A július elejétől kezdődő első szakaszban az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák 50 százalékának lesz elérhető a folyamatos otthoni munkavégzés, amit a szolgáltató a későbbiekben szeretne kibővíteni.

A járvány mellett a dolgozói igények is indokolták az ügyfélszolgálati munkarend átalakítását: egy felmérésből kiderült, hogy a munkatársak közel háromnegyede hosszú távon is élne a távmunka lehetőségével. A cég tapasztalatai szerint a home office-nak nem csak munkavállalói, de munkáltatói oldalról is rendkívül előnyös, hiszen az irodába járás megszűnésével lehetőség nyílik olyan munkavállalók bevonzására, akiknek ez korábban problémát jelentett. Így olyanok is csatlakozhatnak a vállalathoz, akik az irodaházaktól messzebb élnek, esetleg betegség vagy ápolás miatt kevésbé mobilisak. Szintén nagy előny, hogy a távmunka optimalizálja az irodahely kihasználtságát, a nyugodt, csendes otthoni munkakörnyezet pedig fókuszált munkavégzést eredményez a munkavállalók részéről, ami a munkáltató szempontjából is rendkívül fontos tényező.

"Úgy gondolom, hogy a koronavírus járvány negatív hatásait azok a vállalatok tudják a leginkább visszaszorítani, akik levonják az elmúlt hónapok tanulságait és ezeket beépítik jövőbeli működésükbe. Ezek közé tartozik az is, hogy a munkavállalók hatékonysága nemhogy nem csökken, de a sok esetben növekszik is az otthoni munkavégzés során. Ezt, illetve munkatársaink igényeit figyelembe véve döntöttünk úgy, hogy ügyfélszolgálati munkatársaink számára is lehetőséget biztosítunk a távoli munkavégzésre. Magyarországon úttörőnek számítunk ebben a tekintetben és bízunk benne, hogy a jövőben számos tehetséges új kollégát köszönthetünk ennek segítségével szerte az országból" – mondta el Szentkuti Gabriella, a Vodafone Magyarország Lakossági Értékesítési és Operációs Vezérigazgató-helyettese.

