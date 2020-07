Koronavírus: megállíthatatlan a járvány az USA-ban, tovább nőtt a napi megbetegedések száma

Új rekordot döntött a napi koronavírusos megbetegedések száma az Egyesült Államokban, pénteken újabb 69 ezer embernél regisztrálták a fertőzést. Összesen kilenc amerikai államban dőlt meg a rekord.

Kalifornia pénteken bejelentette, hogy az állam akár 8000 fogvatartottat is szabadon engedne a börtönökből, hogy lassítsák a COVID-19 terjedését a létesítményekben. A San Quentin állami büntetés-végrehajtási intézetben, San Francisco-n kívül, a létesítmény nagyjából 3300 foglyának fele lett pozitív.

A Walt Disney a mai naptól kezdve - korlátozott látogatószám mellett - kinyitná orlandoi tematikus parkját, ami ellen többen is tiltakoznak. Nagyjából 19 000 ember, köztük néhány szórakoztatóparkban dolgozó alkalmazott is aláírt egy petíciót, amelyben kéri a Disney-t, hogy késleltesse az újbóli megnyitást. Júniusban egyébként már több vidámpark is megnyitott Orlandoban, például a Comcast Corp, a Universal Studios Orlando és a SeaWorld Entertainment.

Egyedül Floridában több mint 11 ezer új esetet regisztráltak pénteken és közel 50 kórház jelentette, hogy az intenzív osztályuk megtelt.

Ebben a hónapban Florida több koronavírusos esetet regisztrált, mint bármelyik európai ország a csúcson. A lakosok közül sokan elégedetlenek a kormányzóval, aki szerintük semmilyen erőfeszítést nem tesz a járvány megfékezésére és Trumphoz hasonlóan egyáltalán nem aggódik. A Reuters statisztikája szerint a megerősített amerikai fertőzések száma mostanra meghaladja a 3 milliót és eddig 134 ezer amerikai halt meg a betegségben.

