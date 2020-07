Videó: mikor jön a magyar mozikba az új Nolan-film és a Fekete Özvegy?

Gyakorlatilag elmaradt a 2020-as tavaszi moziszezon, és ez nem csak a filmrajongókat érintette rosszul. A filmstúdiók, a forgalmazók és a moziüzemeltetők kiesése globálisan dollármilliárdokban mérhető. A legnagyobb filmek - például Cristopher Nolan Tenet c. sci-fi-jének, vagy a Marvel Fekete Özvegyének - premierje eltolódott, a jelenlegi állás szerint augusztustól jönnek az idei blockbusterek. A Portfolio a jelenlegi helyzetről és a mozik újraindulásáról is kérdezte Buda Andreát, a legnagyobb magyarországi mozilánc marketing és PR-igazgatóját.

Július 2-án nyitottak újra a legnagyobb magyarországi mozilánc, a Cinema City termei: a koronavírus nem kímélte ezt a szegmenst sem, hiszen a franchise több mint 100 napos leállást tudhat maga mögött. Ráadásul Hollywood olyan csúcsfilmek premierjét halasztotta el, mint a 007 Nincs idő meghalni, a Tenet, a Mulan vagy a Fekete Özvegy - csak hogy néhányat említsünk.

2020-as premierdátumok (július 11-én, a Cinema City listája alapján):

Tenet - 2020. augusztus 12.

Mulan - 2020. augusztus 20.

Az új mutánsok - 2020. augusztus 27.

Hang nélkül 2 - 2020. szeptember 3.

King's Man: a kezdetek - 2020. szeptember 17.

Wonder Woman 1984 - 2020. október 1.

Fekete Özvegy - 2020. november 5.

007 Nincs idő meghalni - 2020. november 19.

Korábbi cikkünkben írtuk, hogy elemzők szerint a koronavírus akár 5 milliárd dolláros bevételkiesést is okozhat a filmiparnak világszerte. Mi a helyzet most? Milyen biztonsági intézkedéseket hoztak a hazai mozikban? Veszélyt jelentenek-e a feltörekvő streaming-szolgáltatások? Ezekről is kérdeztük Buda Andreát, a Magyar Cinema Kft. marketing- és PR igazgatóját.

Címlapkép: tenetfilm.com