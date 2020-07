Bajban a kávétermelők: kevesebb kávét iszunk a koronavírus kitörése óta

A kávékeresletnek sem tett jót a koronavírus kirobbanása, a világ kávéfogyasztása 2011 óta idén ismét csökkenhet – írja a Bloomberg.

Az amerikai mezőgazdasági hivatal becslése szerint idén visszaeshet a világ kávéfogyasztása, erre példa legutóbb 2011-ben volt. A legnagyobb kiesést a kávékeresletben a kávézók és éttermek bezárása jelentette, amelyek a globális kávékereslet mintegy negyedét adták eddig.

Június végével bezárólag a kávé ára 30%-kal esett vissza idén:

Nem tesz jót a keresletnek az sem, hogy bár világszerte egyre több étterem és kávézó nyit újra, az emberek biztonságérzete nem a régi, sokan nem mernek már úgy étterembe vagy kávézókba járni, mint a koronavírus előtt.

A Citigroup becslése szerint az arabica kávészemek jövőbeni ára 10%-kal is visszaeshet az év második felére, nagyjából 90 centre, ami a kitermelési költségeket is épphogy csak fedezi. A Mintel elemzése szerint van némi reményt adó jelenség is, Ázsiában, amely a leggyorsabban növekvő kávéfogyasztási piac, arra számítanak, hogy az éttermek és kávézók fogyasztása az év második felére visszaáll majd, világszinten viszont inkább jövő évben várható a globális kereslet visszatérése a normál ütembe.

