Koronavírus: gyorsan romlik a helyzet a régióban, Magyarország órákon belül szigorításokat jelent be

Ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban - derült ki a válságstáb szombati közleményéből. Zágráb szigorít a nem uniós állampolgárok beutazási feltételein, az uniós állampolgárok, köztük a magyarok, továbbra is koronavírus-teszt és karantén nélkül léphetik át a határt. Az uniós állampolgároknak továbbra is regisztrálniuk kell, és meg kell adniuk adataikat a határon. Hétfőtől kötelező lesz a szájmaszk viselése is az egészségügyi intézményekben, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben. A vendéglátóhelyeken csak a személyzetnek kötelező a védőfelszerelés viselése.