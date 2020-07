Aggódnak a japánok: hanyag amerikai katonák kezdték el terjeszteni a koronavírust

Japán és az Egyesült Államok elkezdett egymással információkat megosztani az Okinava szigetén létesített amerikai katonai bázisokon terjedő koronavírus-fertőzésről – írja a Reuters . A helyi lakosság és a kormányzó is aggódik az amerikai haderő hanyagsága miatt, többen a katonák távozását kérik.

Okinaván 62 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a napokban, 39 közülük az Egyesült Államok haditengerészetének Futenma támaszpontján, 22 a Camp Hansen támaszponton és egy a Camp Kinser támaszponton szolgál.

Az Egyesült Államok most elkezdte megosztani a járvány terjedésének ellenőrzésére szolgáló adatokat Japánnal annak érdekében, hogy minél hatékonyabban lehessen megfékezni a Covid-19 terjedését a japán civil lakosságra nézve.

Sok okinavai lakos viszont egy az egyben azt szeretné, ha az amerikaiak redukálnák a szigeten való jelenlétüket vagy teljes egészében távoznának, hiszen korábban több balesetet is okoztak, bűncselekményt is elkövettek az amerikai fegyveresek, most pedig sokan őket tartják felelősnek a koronavírus terjedéséért.

„Attól tartok, erős kételyeim vannak az Egyesült Államok haderejének a járvány megfékezése iránt tett erőfeszítéseivel kapcsolatosan” – nyilatkozta Okinava kormányzója. Hozzátette: az amerikai katonák, tengerészgyalogosok gyakran fittyet hányva a korlátozásokra, bulizni járnak klubokba, tengerpartokat látogatnak.

Okinava szigetén eddig 148 koronavírus-fertőzöttet találtak, heten haltak meg a járvány miatt. Japánban eddig 22 ezer esetet regisztráltak, 1000 ember vesztette az életét.

Címlapkép: Getty Images