Csak hónapokig maradnak az antitestek a koronavírus-fertőzöttek testében

Mindössze néhány hónapig maradnak meg az emberi testben a koronavírus antitestjei - mutatta ki egy német kutatás.

A Münchenben lévő Schwabing Klinikán kezelt páciensek tesztjei szerint jelentősen csökkent az úgynevezett semlegesítő antitestek száma a vérben - közölte Clemens Wendtner, a kórház fertőző betegségekkel foglalkozó részlegének szakértője. "Kilencből négy páciens esetében látunk csökkenő antitestszámot egy olyan speciális teszt segítségével, amely csak nagy biztonságú laboratóriumokban végezhető el" - mondta, hozzátéve, hogy egyelőre kérdéses, milyen mértékben hat ez a hosszú távú immunitásra és az oltási stratégiákra, de kritikus ellenőrzésre szorul a folyamat.

Az eredmények azt sugallják, hogy a már felgyógyult betegek újrafertőződhetnek a vírussal, de ennek megerősítéséhez további vizsgálatokra van szükség. A test immunválaszát az antitestek kiválasztásáért felelős B-sejtek és a korábban felismert antitestek észleléséért és megöléséért felelős T-sejtek alkotják. Mindkettőre szükség van a hosszú távú immunitás kialakulásához.

Wendtner eredményei egybecsengenek a világ más pontjain végzett vizsgálatok adataival. Kínai kutatók a The Nature című tudományos folyóiratban számoltak be arról, hogy a koronavírus-antitestek száma két hónap után erőteljesen csökkent a vérben. Ez különösen igaz volt a tünetmentes páciensekre, akik kevesebb antitestet termeltek, ezáltal gyengébb volt az immunválaszuk. A King's College London tudósai is arra jutottak, hogy a fertőzés után mindössze három hónap alatt elveszítik a páciensek az immunitásukat.

A tudósok több mint 90 páciens és az egészségügyi ellátásban részt vevő dolgozó immunválaszát elemezték. Arra jutottak, hogy a vírust elpusztítani képes antitestek szintje mintegy három héttel a tünetek megjelenése után csúcsosodott, majd gyorsan visszaesett.

A vérvizsgálatok kimutatták, hogy míg az emberek 60 százaléka indított erős immunválaszt a vírus elleni harca a fertőzés csúcspontján, csupán 17 százalékuknál maradt ugyanilyen hatékony három hónappal később - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

Az immunrendszer többféleképpen képes legyőzni a koronavírust, de az antitestek jelentik a fő védelmi vonalat. Az eredmények arra utalnak, hogy az emberek a szezonális hullámokbann újrafertőződhetnek és a vakcinák nem védik őket sokáig.