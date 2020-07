Elmaradhat a budapesti tűzijáték és a nagyobb fesztiválok is veszélyben vannak

Mivel a környező országokban nő a koronavírus-fertőzések száma , így ennek itthoni kialakulására is lát esélyt a kormány, ezért nem valószínű, hogy enyhít az 500 főnél nagyobb tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásokon – jelezte a Világgazdaságnak adott interjúban Palkovics László. Az innovációs és technológiai miniszter jelzése arra utal, hogy veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi budapesti tűzijáték is, illetve sok zenei-kulturális fesztivál, amelyeket augusztus második felére halasztottak a járvány itthoni kitörésekor született kormányzati korlátozások nyomán.

Palkovics László az interjúban több téma mellett arról is beszélt, hogy ha a környező országok után itthon is megemelkednének a koronavírusos napi esetszámok, akkor a tavaszi korlátozó intézkedések egy részét vissza kell vezetnie a kormánynak, de még ezt megelőzően továbbra is az alapvető biztonsági intézkedések betartásának fontosságára figyelmeztetett (kötelező távolságtartás, maszkhasználat a boltokban és a tömegközlekedésen).

A járvány második hullámával kapcsolatos veszély miatt Palkovics jelezte: várhatóan nem lazítanak tovább a tömegrendezvények szabályain, így tehát várhatóan nem engedélyezik az 500 főnél nagyobb rendezvényeket és akár olyanokat is megtilthatnak, amelyeket már engedélyeztek.

Utóbbi kijelentés azért rendkívül fontos, mert a jelenlegi szabályok szerint augusztus 15-ig tartana az 500 főnél nagyobb rendezvényekre vonatkozó tiltás és emiatt több nagyobb nyári zenei-kulturális fesztivált is a hónap második felére halasztottak. Az eddigi tervek szerint pedig egy 6,6 milliárd forintos, háromnapos ünnepségsorozaton felül egy közel 1 milliárd forintos tűzijáték is lett volna Budapesten augusztus 20-án az államalapítás napján.

Ezek mind veszélybe kerültek Palkovics szavai alapján.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta tegnap a határkorlátozások bejelentésekor, hogy erről a témáról is dönt szerdán a kormány, így tehát két nap múlva várhatóan tisztábban láthatnak a szervezők és a résztvevők is ebben a témában is.

