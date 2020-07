Új napi csúcson a járvány világszintű terjedése, mutatjuk a főbb gócpontokat és a régiós országok folyamatait

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A WHO szerint vasárnap több mint 230 ezer új igazolt koronavírusos esetet fedeztek fel a világban, ami új napi csúcsot jelent és ennek legnagyobb része az amerikai és indiai esetszámok gyorsulásához köthető, de több kisebb-nagyobb gócpont is felfedezhető a világban Japántól kezdve a Kolumbiáig. A mi régióban a megelőző napok gyors felfutása után vasárnap több országból is alacsonyabb új esetszámokat közölte, ami a szokásos hétvége-hatással (kevesebb teszteléssel) is összefügghet, így nem árt továbbra is résen lenni és figyelni. A magyarok által kedvelt külföldi, tengerparttal rendelkező kedvelt nyaralóhelyek közül a spanyol, olasz és görög helyzet stabilnak mondható, a portugál és a horvát nagy kilengéseket mutat, így fokozott a bizonytalanság. Közben az osztrák, ukrán, román és lengyel napi új esetszám nyugtalanítóan magasnak mondható, a magyar viszont egyelőre továbbra is örvendetesen alacsony.