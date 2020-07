Varga Mihály: 10%-os recesszióból szépen jön vissza a magyar gazdaság

Látványos ábrát közölt Facebook-oldalán ma reggel Varga Mihály pénzügyminiszter, amely azt érzékelteti, hogy nagyon mély recesszióból kezd visszakapaszkodni a magyar gazdaság.

A tárcavezető jelezte, hogy van a Pénzügyminisztériumnak egy ún. Heti Gazdasági Indexe (HGI), amely a múltban viszonylag szorosan együtt mozgott a tényleges GDP-teljesítménnyel és most olyan ábrát közölt, amely szerint a második negyedévben 9,9%-os lehetett az éves szintű recesszió mértéke. Ez önmagában is hírértékű jelzés, hiszen a KSH az adott negyedév végét követően csak 45 nappal közli a legelső becslését, most pedig Varga már elárulta, hogy a tárca többfajta indikátorból (pl. adózási és áramfogyasztási adatbázis) összerakott saját indexe mit hozott ki az április-júniusi időszakra.

Az szintén hírértékű jelzés, hogy a HGI már „csak” 2,3%-os visszaesést mutatott a június 29-től július 5-ig tartó héten éves alapon és Varga jelzése szerint az ábra azt jelzi, hogy

megkezdtük a visszakapaszkodást.

Tekintettel arra, hogy az első negyedévre a nyers adat szerint 2,2%-os éves alapú GDP-növekedést közölt a KSH, amelyet most a HGI szerint egy 9,9%-os zuhanás követett, az első félévre az éves indexekből közel 4%-os recesszió adódik (amennyiben a HGI és a tényleges GDP-adat közötti szoros korreláció továbbra is fennmaradt). Mivel a harmadik negyedév elején - amikor nagy a súlya a turizmus-vendéglátás ágazatnak - még mindig mérsékelt mínuszban volt a HGI, így még egy optimista kimenet esetén is „plusz nullás” lehet csak az idei harmadik negyedévi HGI. A járvány második hullámának küszöbe miatt azonban lehet, hogy ez is mérsékelt mínuszban marad a most bevezetett újbóli korlátozások és az ebből eredő fogyasztói és idegenforgalmi óvatosság miatt. Ezek tükrében brutálisan erős negyedik negyedéves teljesítménynek kellene születnie ahhoz, hogy az éves GDP-teljesítményünk alulról megközelítse a nullát.



Összességében továbbra is az a reális, hogy mérsékelt recesszió lesz éves átlagban idén Magyarországon (az MNB a legpesszimistább esetben 0,3%-os növekedést mondott, de ez is túl optimistának tűnik). Ha pedig a járvány második hulláma tényleg megint visszaveti a gazdasági teljesítményt, a kilábalás elhúzódik, akkor bizony 5% feletti éves átlagos recesszió az esélyesebb. A Reuters közelmúltbeli elemzői konszenzusa 5,1%-os, az Európai Bizottság frissített előrejelzése 7%-os éves átlagos gazdasági visszaesést mond idénre a magyar gazdaság kapcsán.

Címlapkép forrása: MTI/Kovács Attila