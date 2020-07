Megint romlott kicsit a német üzleti hangulat

A júniusi 63,4 pontról júliusban 59,3 pontra süllyedt vissza a német ZEW gazdasági hangulatindex értéke, míg a Reuters piaci konszenzusa 60 pontos értéket valószínűsített. Ezzel szemben az egész eurózónára vonatkozó ZEW hangulatindex a júniusi 58,6 pontról a várt 55,8 pontra süllyedés helyett 59,6 pontra emelkedett, azaz a vártnál jobban alakult.

Németországban a jelenlegi helyzetmegítélés alindexe húzta le a főindexet, hiszen az a várt mínusz 65 pontra emelkedés helyett csak mínusz 80,9 pontig „kapaszkodott fel” a júniusi mínusz 83,1 pontról. Utóbbi jól érzékelteti, hogy a gazdasági szakértők körében még mindig hatalmas a bizonytalanság és fokozott az óvatosság a termelési folyamatok helyreállásával kapcsolatban.

Az mindenesetre jól látszik az adatok alapján, hogy a március-áprilisi hangulati összeomlás után van már javulás, és ez arra utal, hogy a gazdasági aktivitás is élénkül, és a ZEW szakértője szerint összességében úgy írható le most az elemzők várakozása a német gazdasággal kapcsolatban, hogy a második negyedévi zuhanás után az év második felétől elindul a fokozatos kilábalás. A német kormány és az Európai Bizottság most hivatalosan az egész évre 6,3%-os átlagos recessziót vár a gazdaságtól, ami a második világháború óta a legnagyobb lenne. Ezt jövőre egy 5,25% körüli szárnyalás követheti a Bizottság előrejelzése szerint, amiben fontos szerepe lesz a német kormánypártok által összerakott 130 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagnak is.

Fontos persze hozzátenni, hogy még ha tényleg ilyen ütemű is lenne a jövő évi növekedés, a gazdaság kibocsátási szintje várhatóan csak 2022-re érné el a koronavírus-járvány kitörése előtti szintet, és ha azóta töretlen lenne a növekedést, azt a hipotetikus kibocsátási szintet még később tudja majd csak elérni a német gazdaság.