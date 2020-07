Biden megalázó vereséget mérhet Trumpra

Tovább nőtt Joe Biden demokrata elnökjelölt és Donald Trump közötti különbség az előzetes országos pollokban. A demokrata jelölt immár 15%-ponttal vezet Trump előtt.

Egy friss, országos felmérés szerint már 15%-pontos előnye van Joe Bidennek Donald Trumppal szemben a novemberi elnökválasztás előtt - írja a Marketwatch. A Quinnipiac University kutatása szerint Biden 52, Trump pedig mindössze 37%-ot szerezne az országos szavazatokból, ha most lennének az elnökválasztások.

Ez eddig a legnagyobb különbség, amit az egyetem eddig mért, egyre tágabbra nyílik tehát az olló a jelöltek között.

A felmérést múlt csütörtök és e hét hétfő között készítették, és a készítők szerint +-2,8%-os a hibahatár. A RealClearPolitics (amely szinte az összes országos poll eredményét átlagolja) mozgóátlaga szerint Biden előnye 8,1%-pont.

Fontos tudni, hogy az amerikai választási rendszer miatt nem az lesz az elnök, aki a legtöbb országos szavazatot gyűjti, hanem aki az egyes államokban megnyeri a választást, mert azzal az adott állam összes elektori szavazatát begyűjti. Így lehet, hogy az országos népszerűség ellenére is a több népi szavazatot szerző jelölt elbukhat, a népesebb tagállamok ugyanis felértékelődnek. Például sokkal többet ér egy népesebb tagállamban elért 0,5%-pontos győzelem, mint egy kevésbé népes tagállamban elért 30%-os előny. Trump elutasítottsága hagyományosan magasabb a tradicionális demokrata tagállamokban, mint a kedveltsége a republikánus államokban, így az országos pollok eredményei némileg torzak. Jelenleg viszont a billegő tagállamokban is Biden áll nyerésre, így ha most lenne a választás, Trump minden bizonnyal súlyos vereséget szenvedne. Az esélyekkel és a felmérésekkel korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk.

Címlapkép: Getty Images