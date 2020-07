Kiszivárgott: Trump kitilthatja az USA-ból a kínai politikusokat

Az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy megtiltja a beutazást az ország területére a Kínai Kommunista Párt tagjainak és a politikusok családjainak.

A Trump-kormányzat azt fontolgatja, hogy beutazásai tilalmat rendel el a Kínai Kommunista Párt tagjai ellen - írja a The Wall Street Journal a kormányzathoz közeli informátorok alapján. Az Egyesült Államokba való utazási tiltás nem csapán a politikusokra, hanem családtagjaikra is vonatkozna a kiszivárgott hírek szerint. A folyamat azonban még korai szakaszban van, Trump nem hagyta jóvá a tiltásokat, azonban a források arra figyelmeztetnek, hogy mindez fokozhatja a feszültséget Washington és Peking között.

Az amerikai kormány azt is megvitatja, hogy csak a Kínai Kommunista Párt azon tagjaira vonatkozna a tiltás, akik még nincsenek az Egyesült Államokban, vagy visszamenőleges hatállyal olyanokra is, akik már beutaztak az USA-ba. Mindez a politikusok családtagjait is érintheti.

Trump néhány gazdasági tanácsadója a tiltás elfogadása ellen érvel, és úgy vélik, nem hozzák meg ezeket a döntéseket, amelyek helyrehozhatatlan károkat okoznának a két ország már most is kifejezetten kedvezőtlen viszonyában. A Fehér Ház a WSJ-nek nem kommentálta az értesülést.

Címlapkép: Shutterstock