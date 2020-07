Nem csillapodik a járvány a környékünkön, íme a látványos ábrák

Az osztrák, a szerb, a horvát, az ukrán és a román koronavírusos napi esetszámok továbbra is nyugtalanítóan magasak, sőt egyes esetekben emelkednek, így továbbra is fokozott az esélye annak, hogy a külföldiek, vagy a külföldre látogató magyarok „behurcolják” magukkal a fertőzést – derül ki a szerdai adatok alapján készített gyors körképünkből. Közben a magyar kormány friss rendeletével módosított a beutazási szabályokon , igyekszik földrajzi térségenként még inkább differenciálni, hogy mely országok mely térségei kaphatnak zöld jelzést és így szabadon be lehessen utazni. Ennek ellenőrzése azonban a magyar határon nagy kérdéseket vet fel, így a „behurcolási veszély” továbbra is magas.

Világszerte tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, a John Hopkins Egyetem adatbázisa szerint 231 ezerrel 13,5 millió fölé nőtt a betegséget igazoltan elkapó emberek száma, ez napi rekord és így a 7 napos mozgóátlag is tovább emelkedett. A halálos áldozatok száma már sajnos 583 ezer felett jár, miközben örvendetes, hogy a gyógyultaké 7,53 milliónál jár.

A legnagyobb ütemben továbbra is az Egyesült Államokban terjed a fertőzés, szerdán az adatbázis szerint 66 ezerrel, csaknem új napi rekord született megint. Több déli tagállamban nagyon gyors továbbra is a terjedés, ami az újonnan fontolgatott, vagy bevezetett korlátozások szigorítását indokolja.

A világban még nagyon gyorsan terjed a vírus Indiában, de figyelni kell a japán folyamatot is, mert a 7 napos mozgóátlag intenzíven emelkedni kezdett.

A dél-amerikai kontinensen a hivatalos adatok szerint két hete egyenletes, értsd napi 35-40 ezer fő közötti ütemben terjed a vírus Brazíliában (legalább nem emelkedik tovább a görbe), miközben Kolumbiában kezdenek még egyre rosszabbá válni a folyamatok.

A Közel-Keleten viszont az általunk figyelt országokban egyenletes, vagy csökkenő ütemű a terjedés.

A mi régióban viszont több ország esetén a járványgörbe 7 napos mozgóátlaga is emelkedik, vagy magasan mozog, így ezeket egyesével bemutatjuk a napos grafikon alapján is. Tegnap a híreinkben is lejött, hogy a román és az osztrák járványügyi helyzet megint romlik, és közben a szerb helyzet is rossz, ezt az alábbi grafikonjaink is mutatják, ahogy azt is, hogy a horvát helyzet is nyugtalanító. Ausztriában tegnapra 133 új esetet tartalmaz az adatbázis, ilyen magas számra bő 3 hónapja nem volt példa.

A szintén szomszédos Szlovénia és Szlovákia helyzete továbbra is kedvező, alacsonyak a napi új esetszámok, a horvátot fentebb már jeleztük, hogy megugrott.

Ukrajnában sajnos továbbra sem csillapodik a járvány és a román napi új esetszámok is magasak.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images