Bréking: elektromos Mercedesek gyártása indult Kecskeméten

Csak úgy záporoztak kedden a fontos bejelentések Kecskeméten: kiderült, hogy Magyarországon elsőként a Mercedes-Benz gyárt majd konnektorról tölthető plug-in hibrid modelleket, a CLA 250 e Coupét és a CLA 250 e Shooting Braket. Christian Wolff, a kecskeméti Mercedes-gyár igazgatója pedig jelezte, augusztus 1-től ismét három műszakban termel majd a hazai üzem, és ha mindez nem lett volna éppen elég, kijelentette azt is, hogy még az idén megkezdődik a Mercedes-Benz A-osztály plug in-hibrid változatának hazai gyártása.

A Mercedes-Benz folyamatosan bővíti a plug-in hibrid hajtással rendelkező EQ Power kínálatát. Ezzel kapcsolatban a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary fontos bejelentést tett kedden:

újabb mérföldkőhöz érkezett a kecskeméti Mercedes-gyár, a vállalat ugyanis elkezdte a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake Plug-in hibrid modellek gyártását. Mindkét modell kizárólag Kecskeméten készül majd.

Az eseményen Christian Wollf, a kecskeméti Mercedes-gyár igazgatója tovább két nagyon fontos bejelentést is tett:

A koronavírus-járvány okozta nehézségeket folyamatosan küzdi le a magyarországi üzem, ennek köszönhetően a gyártás egyre gyorsabban felpörög, amelynek eredményeként augusztus 1-től ismét három műszakban termelhetnek majd Kecskemét. Még az idén megkezdődik a Mercedes-Benz A-osztály plug in-hibrid változatának hazai gyártása, így az összes idehaza készített modell elérhető lesz konnektorról tölthető változatban.

Ki kell emelni, hogy több szempontból is fontos a kecskeméti üzem számára, hogy az új Mercedes-Benz CLA modell, később pedig a Mercedes-Benz A-osztály már kapható lesz részben elektromos változatban is. Egyrészt bizonyítja, hogy a gyártósor valóban alkalmas arra, hogy a belsőégésű motorokkal szerelt autók mellett alternatív meghajtású járműveket is készítsenek rajta, amelyről elsőként a Portfolio számolt be 2018-ban.



Másrészt a mostani bejelentések jelzik, hogy a Daimler menedzsmentje valóban hosszú távon tervez a kecskeméti üzemmel. A részben vagy teljesen elektromos autók a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak majd a gyártók értékesítési flottáján belül. Az egyes szereplők, így a Mercedes-Benz is, igyekszik a vásárlóit az alternatív meghajtású modelljeik irányába terelni annak érdekében, hogy sikerüljön faragniuk az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek hiányában ugyanis jelentős büntetések megfizetésére kényszerülhetnek hamarosan.



Meg kell ugyanakkor azt is említeni, hogy a Daimler korábban még úgy számolt, hogy a villanyosított modelljei a Kecskemétre tervezett második gyárában, az 1 milliárd eurós beruházás keretében megépülő full-flex üzemben készülnek majd. Ennek a projektnek a megvalósítása ugyanakkor későbbre tolódott: első körben a globális autóértékesítések lassulása, később pedig a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images