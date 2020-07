Egy kérdésbe burkolt állítás brutális egészségügyi átalakítást vetít előre

Az egészségügyi kormányzat kikéri az ágazat dolgozóinak véleményét az átalakítási folyamatban. Az egyik kérdést azt sugallja, hogy az eddigi állami-magán rendszer együttfejlődését törnék meg.

Látszólag nagy az egészségügy átalakításának kormányzati lendülete. Egyszerre több minisztérium dolgozik rajta: az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2030-ig szóló koncepciót készítenek, a Belügyminisztérium a szervezési kérdésekben lesz felelős, ez utóbbi tárca leszerződött a szlovák kórházreform kidolgozásáért felelős Boston Consulting Group tanácsadó céggel, és az EMMI több szervezet véleményét is kikéri az átalakítás kapcsán (Kásler Miklós hétfői videójában azt is mondta, hogy a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank szakértői is elmondhatták a véleményüket), de az ágazat vezetőinak és dolgozóinak tapasztalataira is kíváncsiak, kérdőíves felmérést készítenek.

Az EMMI vezetője a hétfői videójában igyekezett megmagyarázni azt, hogy a BM miért vesz részt az átalakításban. Elmondása szerint a Belügyminisztérium a szervezet felépítésében vesz részt, míg az orvosszakmai feladatokért továbbra is az EMMI felel a folyamatban.

Az átalakítás valódi tartalmáról hetek óta mindenki csak találgat, az EMMI által a dolgozóknak és vezetőknek kiküldött kérdéssor azonban előrevetíti, hogy milyen elgondolások mentén valósulna meg az "egészségügy megújítása". A tárca 8 témában tett fel kérdéseket, amelyek érintik

az intézmények fenntartását,

az ellátórendszer struktúráját,

a kórházak igazgatását,

a kórházi ágyak arányát (aktív és rehabilitációs),

az intézmények finanszírozását, adósságát,

a közbeszerzések központosítását,

a telemedicina továbbfejlesztését,

a köz- és magánfinanszírozott rendszer kapcsolatát.

A kérdőívben gyakran - a nemzeti konzultációkból már ismerős - irányított kérdésfeltevésekkel találkozhatunk, amellett, hogy fontos kérdéseket feszeget.

Találunk benne azonban egy első olvasásra ijesztő kérdést is, amelynek felvezetése így szól: "a rendszerváltoztatás óta eltelt évtizedekben az egészségügyi ellátás köz- és magánfinanszírozott szegmense párhuzamosan ugyanakkor számtalan ponton kapcsolódva fejlődött egymással. A két ellátási forma közti átmenet sokszor annyira elmosódott, hogy az már nem csupán a betegek, hanem a szereplők számára is átláthatatlan folyamtokhoz vezetett." Majd a téma kapcsán a háromból a második kérdés így hangzik:

Egyetért-e azzal, hogy az érintett szereplők által elfogadott életpálya modell bevezetése esetén az egészségügyi dolgozók vagy csak a közfinanszírozott rendszerben dolgozzanak vagy csak azon kívül, a magánellátóknál?

Az állami és magán egészségügyi ellátórendszer egymás mellett élése rendkívül fontos szelete az egészségügyi rendszernek és valóban igaz, hogy az elmúlt években több helyen is - finoman szólva - bonyolultan fonódtak össze a rendszerek, ám itt nem szabadna összemosni a szabályosan és tisztán működő privát szektort a szürke zónás tevékenységekkel.

A fent kiemelt kérdés viszont rendkívüli következményekkel járó átalakítási kísérletet vetít előre. A kérdésben megfogalmazott állítás ugyanis kizárná, hogy az állami egészségügyben dolgozó orvos, ápoló munkát vállaljon a magánszférában és fordítva. Ez pedig alapvető változást eredményezne mindkét rendszerben, hiszen az ágazatban dolgozók esetében tömegével van jelen a több lábon állás, amikor egy adott szakdolgozó az állami pozíciója mellett akár több magánszolgáltatónál is vállal rendelést. A korábbi években voltak olyan kutatások, amelyek szerint az orvosok nagy része az állami munkahelye mellett több, akár 3-4 helyen is magánrendel.

Vagyis mindkét rendszert az tartja életben, hogy a dolgozók egyszerre több helyen vállalnak munkát, rendelést, mivel nincs két rendszerre elég egészségügyi dolgozó.

Ha az átjárás megszűnik, akkor a rendszerek eddig látott működtetése változhat meg alapjaiban.

Az is igaz, hogy a magánegészségügyi szektor elszívó hatással is rendelkezik a dolgozók esetében: az elmúlt években folyamatosan növelték a legnagyobb privát szolgáltatók állományi létszámukat és a klinikák már arra törekedtek újabban, hogy a legnagyobb húzónevek csak náluk vállaljanak rendelést. Viszont a két rendszer egymás mellett élésének másik olvasata, hogy a magánellátásban elérhető magasabb bér miatt az orvosok a privát cégeknél vállaltak plusz órákat, ami hozzájárult a szakszemélyzet itthon tartásához (vagy akár haza csábításához), és ezen keresztül közvetve is az állami rendszer működőképességének fenntartásához.

Más kérdés, hogy várhatóan az egészségügyben dolgozók nem válaszolnak a kérdésre saját érdekükkel ellentétesen, és ha a kormány elfogadja a véleményüket, akkor ez a kizárólagos munkavállalás nem valósul meg.

Jelzésértékű azonban, hogy a kormány milyen irányokban gondolkodik és az is kiderül a kérdésből, hogy életpálya modell bevezetésére készül a kabinet.

A magánellátás témájának harmadik kérdése szintén nagyon érdekes témát feszeget. A kérdés így hangzik: "szükség van-e arra, hogy magántulajdonban lévő szolgáltatók közreműködőként részt vegyenek a közfinanszírozott ellátók munkájában?"

Igen, akár a jelenleginél is nagyobb mértékben

Igen, a jelenlegi területeken

Igen, de a jelenleginél kevesebb, felülvizsgált mértékben és szakmailag ellenőrzött feltételek mentén

Nem, az állam vállalja fel valamennyi szükséges személyi és tárgyi feltétel biztosítását.

De azt ne felejtsük el, hogy most is vannak olyan magántulajdonban álló intézmények, amelyek szerződésben állnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal és jut nekik közfinanszírozott forrás.

