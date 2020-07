Koronavírus: a svédek szerint fél évig tart az immunitás a fertőzés után

A svéd egészségügyi hatóságok szerint legalább fél évig élveznek immunitást a koronavírussal szemben a fertőzésen átesett emberek, attól függetlenül, hogy a szervezetük termelt-e antitestet.

"Nem találkoztunk olyan esettel, amikor valaki kétszer megfertőződött volna a koronavírussal" - mondta kedden Anders Tegnell epidemiológus egy stockholmi sajtótájékoztatón és hozzátette: ebből azt a következtetést vonták le, hogy aki megfertőződött a koronavírussal, az a gyógyulás után nem fogja újra elkapni a betegséget, még akkor sem, ha a szervezetében nem mutathatók ki antitestek.

A szakember ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ezek a személyek, attól, hogy immunisak, továbbra is terjesztői lehetnek a betegségnek, ezért esetükben is indokolt a szociális távolságtartás és a higiéniai előírások betartása - írja a Bloomberg.

Tegnell ugyanakkor továbbra is ellentmondásos figura, akit továbbra is sokat bírálnak a vírus svédországi különutas kezelésért. Mint emlékezetes, a járvány kirobbanásakor a svéd járványügyi stratégia elutasította a szigorú korlátozásokat és a lezárásokat a nyájimmunitás elérése érdekében, amely sok halálos áldozatot követelt, miközben a kívánt célt sem érte el egyelőre.