Trump új törvényén nagyobbat nyerhetnek a német autógyártók, mint gondolnánk

Donald Trump új költségvetési törvénye alapjaiban forgatja fel az amerikai autópiac játékszabályait. Az elektromos autók támogatásának kivezetése, a belső égésű motorok finanszírozásának ösztönzése és az amerikai gyártás bőkezű támogatása egyszerre jelent lehetőséget és komoly kockázatot a német autógyártók számára. A kérdés: ki tud gyorsabban alkalmazkodni az új feltételekhez?

Donald Trump költségvetési törvénye – amelyet maga az elnök csak „One Big Beautiful Bill”-nek (OBBB) nevez – nagy vihart kavart a globális gazdasági és ipari szereplők körében. A több száz oldalas törvénycsomag számos, iparágakat érintő módosítást tartalmaz, amelyek közül a német autógyártók számára különösen fontos változások körvonalazódnak. A törvényt már a szenátus és a képviselőház is elfogadta, Trump pedig pénteken írta alá. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, milyen hatásai lehetnek a német autóiparra a Trump-féle költségvetési csomagnak.

Viszlát elektromos, helló benzines

Trump és a republikánusok világossá tették: nem támogatják tovább az elektromobilitást. Míg Joe Biden elnöksége alatt az amerikai állam bőkezűen támogatta az elektromos járművek elterjedését – jelentős adókedvezményekkel és állami ösztönzőkkel –, Trump most ennek a politikának vet véget. A javaslatban egy ponton még az is szerepelt, hogy az útépítés finanszírozása érdekében éves díjat szednének be a teljesen elektromos (250 dollár) és hibrid (100 dollár) autók után arra hivatkozva, hogy a nehéz autók roncsolják az aszfaltot - ez végül a szenátus republikánusainak túl sok volt, és elvetették.

Az elektromos autós támogatások korai megszűntetése viszont megmaradt.

Az OBBB az elektromos autók vásárlását jelenleg segítő adójóváírások – amelyek akár 7500 dollárt is elérhetnek új autók, és 4000 dollárt használt járművek esetén – már 2025. szeptember 30-án megszűnnek, noha eredetileg 2032-ig lettek volna érvényben.

Ez komoly kihívást jelenthet az autógyártóknak, különösen azoknak, akik a kedvezményeket vételi érvként használják a marketingjükben. Az elektromos autók átlagos ára 2024-ben 57 734 dollár volt az USA-ban, ami így is jelentősen meghaladja a belső égésű motoros autók 48 090 dolláros átlagárát – a támogatások nélkül pedig a versenyképességük tovább csökkenhet.

A német gyártókat ez első látásra hátrányosan érintheti, ugyanakkor a valóság ennél árnyaltabb.

Jelenleg egyetlen német gyártású elektromos modell sem jogosult az amerikai adókedvezményre a szigorú helyi gyártási szabályok miatt.

Így számottevő közvetlen változás nem várható. Sőt, akár előnyük is származhat abból, hogy az eddig támogatott konkurens modellek – például a Tesla, Cadillac vagy Hyundai – drágulhatnak, miközben a német modellek relatíve vonzóbbá válhatnak.

Az amerikai fogyasztók viszont elképzelhető, hogy visszatérnek a belső égésű motoros autókhoz, ami szintén kedvezhet a német gyártók hagyományos modelljeinek.

Ugyanitt meg kell azt is említeni, hogy a törvény megszünteti az úgynevezett "Corporate Average Fuel Economy" követelményektől való elmaradásért járó büntetéseket. Ezek folyamatosan szigorodó üzemanyag-hatékonysági előírásokat tartalmaznak, melyek célja az átlagos fogyasztás csökkentése, és ezzel a károsanyag-kibocsátást javítása. Ha egy gyártó flottájának átlagos fogyasztása nem érte el a jogszabályban előírt szintet, büntetést kellett fizetnie - legalábbis eddig. Tavaly a Stellantis például 190,7 millió dolláros büntetést fizetett, amiért nem teljesítette a követelményeket 2019-re és 2020-ra, míg 2016 és 2019 között közel 400 millió dollárt fizetett büntetésként. A GM korábban 128,2 millió dolláros büntetést fizetett 2016-ra és 2017-re.

A büntetések eltörlése üzleti szempontból egyértelműen a belső égésű motoros autók gyártását ösztönzi.

Ráadásul, eddig ha egy gyártó a kötelező szintnél jobb átlagot ér el, akkor felesleges üzemanyag-hatékonysági krediteket (CAFE credits) szerzett, amit el tudott adni. Mostantól viszont a büntetés hiányában nem kell ezeket a krediteket megvásárolniuk a gyártóknak, ami komoly pénzügyi ütést jelenthet például a Teslának, melynek a profitja igen jelentős részét az ilyen kreditek értékesítéséből szerzi (bár nem csak az USA-ban).

Kedvezőbb finanszírozási lehetőségek

Az OBBB egyik legérdekesebb újítása a gépjármű-hitelek adókedvezményének bevezetése, hajtásrendszertől függetlenül. Az autóvásárlók a jövőben a gépjárműhitel kamatait – maximum 10 000 dollár értékig – leírhatják az adójukból. Ez a kedvezmény 2025 és 2028 között lesz érvényes, de a jövedelemszinttől is függ: évi 100 000 dollár feletti bruttó jövedelemnél a levonható összeg fokozatosan csökken.

Ez a szabály különösen kedvezhet a prémium kategóriás autók vásárlóinak – ez a szegmens pedig hagyományosan a német gyártók terepe. A BMW, a Mercedes-Benz és a Volkswagen magas árkategóriás modelljei kifejezetten profitálhatnak ebből az intézkedésből.

Ugyanakkor fontos korlát, hogy

a kedvezmény csak azokra a járművekre lesz érvényes, amelyeket az Egyesült Államokban szerelnek össze.

E tekintetben a német autógyártók helyzete vegyes: a Volkswagen jelenleg az Atlas SUV-t és az ID.4 elektromos modellt gyártja Tennessee-ben, míg a Mercedes-Benz Alabama államban készíti több modelljét, köztük a GLS, GLE, EQS és EQE modelleket. A BMW dél-karolinai gyára szintén jelentős amerikai gyártóbázisnak számít, az X-széria több modellje ott készül. A Porsche és az Audi viszont – amelyek nem rendelkeznek amerikai gyártókapacitással – várhatóan nem élhetnek ezzel a kedvezménnyel.

Az OBBB ugyanakkor további ösztönzőket is tartalmaz, amelyek az amerikai gyártás bővítésére sarkallhatják ezeket a márkákat.

Támogatások új amerikai gyárakra

Trump gazdaságpolitikájának egyik alappillére az amerikai ipar fellendítése, és ennek jegyében az OBBB új beruházási támogatásokat is tartalmaz, amelyek erősen ösztönzik a gyárak modernizációját, illetve új üzemek létrehozását. Például bevezetésre kerül egy 100 százalékos speciális értékcsökkenési leírás, melynek segítségével a vállalatok azonnal, teljes egészében leírhatják az adóalapból például a gyártóberendezések vásárlási költségét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a cégek már a vásárlás évében leírhatják az adott eszköz teljes értékét, így jelentősen csökkenthetik az adóalapjukat, tehát kevesebb adót kell fizetniük.

Az úgynevezett „fejlett gyártástechnológiák” esetében a beruházási adókedvezmény 25 százalékról 35 százalékra emelkedik. A jogszabály kifejezetten megemlíti az ún. Qualified Production Property (QPP) kategóriát, tehát nemcsak eszközökre, hanem gyártási célú épületekre vagy létesítményekre is érvényes a teljes 100 százalékos elsőéves leírás, ha 2025. január 19. és 2029. január 1. között kezdik az építést.

Röviden, tömören: nagyon erős ösztönzőket kapnak a cégek az amerikai gyártókapacitások kiépítésére, vagy bővítésére.

A BMW, a Mercedes és a Volkswagen számára ez kedvező lehet, hiszen mindhárom cég jelen van az USA-ban. A kérdés az, hogy a mostani támogatási rendszer elég erős ösztönzőt jelent-e számukra ahhoz, hogy további modellek gyártását is Amerikába vigyék. Az Audi például jelenleg nem rendelkezik amerikai gyártókapacitással, így a mostani ösztönzők akár felgyorsíthatják a már korábban is fontolgatott helyi gyárépítési terveiket.

Viszont a beruházási döntések meghozatala szempontjából egy kulcskérdés még mindig megválaszolatlan: mi lesz a vámokkal?

Vámháborús kockázatok

Bár Trump költségvetési csomagja számos kedvezményt biztosít az amerikai gyártású autók számára, a vámháborús feszültségek még mindig fennállnak.. Az Európai Unióból érkező autókra továbbra is 25 százalékos vámot kell fizetni, az acél- és alumíniumtermékekre pedig 50 százalékos az amerikai importvám.

A német autógyártók ezért továbbra is kemény tárgyalásokat folytatnak, hogy kivételeket vagy kompenzációs megoldásokat érjenek el.

A jelenlegi vámok ugyanis komoly terhet rónak az EU-ból importált modellekre és alkatrészekre, különösen úgy, hogy az OBBB kedvezményei kizárólag az USA-ban gyártott autókra vonatkoznak.

Az új adókedvezmények várhatóan nem lesznek képesek teljes mértékben ellensúlyozni a vámok okozta költségnövekedést. Ha az amerikai piacon az árak öt százalékkal emelkednek, a vásárlók az adójóváírással legfeljebb a vámköltségek felét tudják kompenzálni - közölte az Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP).

Bár az OBBB csökkentheti a politikai nyomást az elektromos autógyártás terén, az iparági trendek alapján az elektromobilitás előbb-utóbb valószínűleg tovább terjed majd az USA-ban is. A piaci kínálat 2020-ban még csak 17 elektromos modellből állt, ma már 75 elektromos jármű érhető el a vásárlók számára, és különösen a középkategóriás szegmensben fokozódik a verseny.

Összegzés

Trump költségvetési csomagja vegyes képet mutat a német autógyártók szempontjából. Az elektromos autók támogatásának megszüntetése, az amerikai gyártású járművek adókedvezménye és az új beruházási ösztönzők egyaránt lehetőségeket és kockázatokat rejtenek. A vámháború árnyéka azonban továbbra is rávetül az iparágra, és hosszú távon komoly kihívás elé állítja a német cégeket.

A gyártási és befektetési döntések felgyorsulása, valamint az amerikai piaci jelenlét megerősítése kulcsfontosságú lehet a következő években a német autóipari szereplők számára.

Címlapkép forrása: Linh Pham/Bloomberg via Getty Images