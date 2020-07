Századvég: az MNB kamatcsökkentését nem támasztja alá az infláció alakulása

Az MNB Monetáris Tanácsa az alelnök korábbi iránymutatásának és a várakozásoknak megfelelően 15bp-tal 0,6%-ra csökkentette az alapkamatot, azonban az egynapos betéti kamat -0,05%, az egynapos és egyhetes fedezett hitelkamat 1,85% maradt. "A határidős kamatlábpiac beárazta a mai 15 bázispontos kamatcsökkentést az MNB alelnökének iránymutatása alapján, és nem számít további kamatcsökkentésre" – írja kommentárjában Suppan Gergely, a TakarékBank vezető elemzője.

Mivel az infláció a következő hónapokban, valamint a jövő év elejéig kissé a 3%-os inflációs cél felett, de "a toleranciasávon (2-4%) belül alakulhat, nem lesz szükség szigorításra, amire a következő két-három évben sem számítunk" – vélekedik Suppan. Az elemző emlékeztet, hogy az elmúlt hónapokban a cseh (0,25%) és a lengyel jegybank (0,1%) is a hazai alapkamat szintje alá csökkentette az alapkamatot.

"Tekintettel arra, hogy a mai döntést a jegybank vezetése már korábban kommunikálta, így az nem okozott meglepetést, tehát várhatóan jelentősebb piaci hatása sem lesz. Bár a Magyar Nemzeti Bank vezetése korábban mindig hangsúlyozta az inflációs célkövetést, mint keretrendszert, amelyben a jegybank mozog, a mostani döntést az infláció múltbeli és várható alakulása nem támasztja alá" – írja Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági részlegének vezetője, aki feltehetően arra is utalt, hogy a maginfláció továbbra is 4% körül mozog.

"A jegybanki kamatdöntés méretét tekintve szimbolikusnak tekinthető. Célja egyrészt a gazdaság serkentése lehetett az alacsonyabb kamatszinten, illetve a forint árfolyamának gyengítésén keresztül" - emeli ki Regős.

Másrészről a kamatcsökkentésnek kommunikációs célja is van, miszerint a jegybanknak még volt mozgástere a lazításra. A kamatcsökkentés a jegybank számára költségoldalról is kedvező, hiszen mérsékli a jegybanknál elhelyezett források után fizetendő kamatokat. "A monetáris politikai lépés rámutat a jegybanki eszköztár átalakulására is: míg korábban a kamatfolyosó szélének módosítása, illetve a swapállomány és a betétállomány módosítása voltak a fő eszközök, most ismét az alapkamat került a középpontba" - zárja kommentárját a Századvég szakértője.

Címlapkép: Getty Images