Koronavírus-válság: magyarok százezrei vannak kilátástalan helyzetben, és csak lassan javulhat a helyzet

Júniusban meghaladta a 8%-ot az álláskeresők aránya Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai szerint , ami 376 ezer munkanélkülit jelentett. A koronavírus-válság nyomán több mint 110 ezerrel nőtt az álláskeresők száma március és június között, valójában azonban több mint 240 ezren veszíthették el az állásukat. Egyre többen vannak, akik semmilyen pénzbeli támogatást nem kapnak, és júniusban emelkedett a legalább egy éve állástalanok száma is. Az utóbbi hetekben már lassan javul a foglalkoztatási helyzet, azonban a válság előtti munkaerőpiaci helyzet egy ideig még nem tér vissza.

Egyre több álláskereső

Egy hónap alatt 57 800-an kérték a nyilvántartásba vételüket a munkaügyi hivataloknál Magyarországon, ami azt jelzi, hogy a munkaerőpiac még júniusban is gyenge volt. Vagyis kifejezetten sok vállalat döntött a leépítés mellett még abban a hónapban is, amikor már a koronavírus-járvány miatti lezárások után újranyitott az ország.

Az álláskeresők száma egy hónap alatt 13 ezer fővel, 376 ezerre nőtt, ami azt eredményezte, hogy az álláskeresők aránya 8,1%-ra emelkedett (az aktív népességhez képest). Ilyen magas számot utoljára 2016 elején láthattunk, vagyis a magyar munkaerőpiac több mint 4 évet repült vissza az időben néhány hónap alatt.

Az adatokból az is látszik, hogy júniusban azért már elindult az élénkülés a kifejezetten mély recesszió után, hiszen a gazdaság képes volt munkahelyeket is teremteni. Ez abból is látszik, hogy habár közel 58 ezer új álláskeresőt regisztráltak egy hónap alatt, összesen mégis csak 13 ezerrel nőtt a regisztrált munkanélküliek száma.

Négy hónap alatt közel 250 ezer álláskeresőt regisztrált a foglalkoztatási szolgálat, vagyis ennyi munkahely átmenetileg vagy végleg biztos, hogy megszűnt Magyarországon. Azonban az álláskeresők száma az időszakban összesen 112 ezerrel növekedett, vagyis az állásvesztők több mint fele el tudott helyezkedni március és június között, abban azonban biztosak lehetünk, hogy sokan nem a saját szakmájukban dolgoznak és a bérükben is kompromisszumot kellett kötniük.

A koronavírus-válság időszakában a legtöbb vállalat a 25-54 év közötti munkavállalóktól vált meg, de a leépítési hullám nem kímélte a fiatalabb és idősebb korosztályt sem.

Leginkább a diplomás munkakörök tűnnek válságállónak, esetükben ugyanis nem nőtt olyan drasztikusan a munkanélküliség, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűeknél.

A havi új munkanélküliek adataiból is látszik, hogy az általános iskolai végzettségűek és a középiskolát végzettek körében jelentős volt a leépítés.

Ágazati bontásban nem meglepő módon a vendéglátásban volt a legkedvezőtlenebb a helyzet, de a szolgáltatószektorban is jelentősen nőtt az álláskeresők száma.

A foglalkoztatási szolgálat adataiból az is kiderült, hogy kifejezetten sokan vannak azok, akik nem tudnak munkát találni maguknak az EU-s összevetésben is rendkívül rövid, mindössze 3 hónapos segélyezési időszak alatt. A 376 ezer álláskeresőből 200 ezren kaptak álláskeresési járadékot vagy szociális segélyt, azonban 176 ezer fő semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.

Bizonyára ennél is többen lehetnek azok, akik nem kapnak semmilyen pénzbeli juttatást, hiszen sokan úgy veszítették el az állásukat, hogy nem jogosultak segélyre (pl. feketén dolgoztak vagy nem volt megfelelő idejű munkaviszonyuk). Az álláskeresők közül 79 ezren legalább egy éve munkanélküliek, ami közel 11 ezer fős növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A mostani helyzetben különösen fontos lenne, hogy ne emelkedjen a hosszú ideje munkanélkülieknek a száma, hiszen valaki minél tovább álláskereső, annál kevesebb esélye van visszakerülni a munka világába.

Javuló számok

A kormányzati jelzések alapján az elmúlt hetekben már csökkent a munkanélküliek száma Magyarországon, habár a legfrissebb ismert számok azt mutatták, hogy július elején továbbra is több mint 370 ezer regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván.

Kormányzati jelzések szerint júniusban 4 millió 470 ezer foglalkoztatott volt, ami jelentős emelkedés az áprilisi 4 millió 368 ezerhez képest, és meg is közelíti a válság előtti szintet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) azonban még nem közölte a júniusi foglalkoztatási adatot (hivatalosan július 29-én fogják kiadni), így nem tudjuk, hogy valóban a magyar gazdaság (elsődleges munkaerőpiac) teremtette-e az új munkahelyeket, vagy a közfoglalkoztatás futott fel, esetleg a koronavírus-járvány lecsengésével újra elindultak külföldre dolgozni a magyarok.

Habár a júniusi részletes adatokat még nem ismerjük, a Portfolio elkérte a KSH-tól a májusig rendelkezésre álló számokat. Ebből kiderült, hogy a foglalkoztatás újbóli javulásában fontos szerepet játszik a közmunka felpörgetése (áprilisról májusra 13 ezerrel nőtt a számuk), miközben a külföldön dolgozó magyarok száma a márciusi 80 ezer fő után április-májusban újra 100 ezer közelébe emelkedett. Összességében tehát biztosak lehetünk abban, hogy szépen lassan élénkül a hazai elsődleges munkaerőpiac, de a kedvező foglalkoztatási számok mögött megbújhat a közmunka újbóli felpörgetése és a külföldön dolgozó magyarok számának a megugrása, akiket mind foglalkoztatottként számol el a statisztika. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a foglalkoztatás durva csökkenésében tavasszal szintén szerepet játszott a közmunka és a külföldi munkavállalás hirtelen visszaszorulása is.

Mit hoz a jövő?

A magyarországi munkaerőhiány egycsapásra munkanélküliséggé változott a koronavírus-járvány időszakában. A 10% feletti munkanélküliséget azonban sikerült elkerülni azzal, hogy a kormány április-májusban igen erőteljes és széleskörű munkaerőpiaci támogatásokat vezetett be („magyar Kurzarbeit”, adókedvezmények, beruházástámogatások stb.), amelyek álláshelyek százezreinek a megvédésében játszottak szerepet.

A következő hónapokban várhatóan csökken majd a regisztrált álláskeresők száma, miután a gazdaság kezd magára találni a 2008-2009-es világgazdasági válság óta nem látott sokkból. Amennyiben Magyarországon nem kap újabb erőre a járvány és nem kell újabb korlátozó intézkedéseket bevezetni, akkor a gazdaság sem gyengül el, így pedig szépen fokozatosan kedvezőbbé válhat a munkaerőpiaci helyzet. Arra azonban valószínűleg még egy ideig várni kell, hogy a regisztrált álláskeresők aránya a válság előtti, 5% körül szintre süllyedjen, hiszen ehhez a külső kereslet élénkülésére, az exportpiacaink erősödésére is szükség lenne.

Címlapkép: Getty Images