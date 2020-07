Még meg sem kapta az EU-s pénzt, máris kinyitja a pénzcsapot Olaszország

Az új csomag további hiteleket tesz lehetővé, és a költségvetés hiányát 11,9%-ra módosítja az áprilisban betervezett 10,4%-hoz képest. 2019-et még 1,6%-os deficittel zárt a kormány, ez a legalacsonyabb szám volt a megelőző 12 évben.

Az olasz kormány szerint az államadósság 157,6%-ra ugrik idén.

A csomag ideiglenesen segítséget nyújt majd a gazdasági szereplőknek, míg az EU helyreállítási alapjából az országnak járó 200 milliárd eurót meg nem kapják. A parlamentnek július 29-én kell jóváhagynia a javaslatot, amelyet augusztus elején mutat majd be a kormány.

Az új csomagban lehetővé teszik többek között, hogy a lakosság részletekben fizesse meg az adókötelezettségeit, így most nem érkezik a korábbihoz hasonló egyszeri kifizetés az állampolgároknak – mondta Roberto Gualtieri gazdasági miniszter.

Emellett az új csomag lehetővé teszi, hogy a vállalatok további 18 héttel meghosszabbítsák az állami támogatással foglalkoztatottak programját.

Az olasz kormány közvetlenül eddig összesen 75 milliárd értékben segítette a gazdaságot.

Az ország gazdaságát az EU-s mentőcsomagok segítettek a felszínen tartani – az EKB eszközvásárlási programjának Olaszország volt az egyik legnagyobb nyertese, mert érdemben sikerült vele leszorítani a kötvényhozamokat. A Next Generation EU nevű újjáépítési alapnak is Olaszország lesz az egyik legnagyobb nyertese, ők kaphatják ugyanis a legtöbb forrást a 750 milliárd euróból. Mindezek azért is fontosak, mert az országban az elmúlt években jelentősen nőtt az euroszkeptikus pártok támogatottsága, a nagyívű EU-s segítség viszont kihúzhatja a széket a feltörekvő szélsőséges pártok alól.

