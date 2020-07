Szinte biztos, hogy augusztus közepétől sem engedélyezik az 500 főnél nagyobb rendezvényeket

A kormány csak a jövő héten dönt arról, hogy augusztus 15-től lehet-e 500 főnél nagyobb szabadtéri rendezvényt tartani, azonban komoly meglepetés lenne, ha engedélyeznék ezt. A HVG úgy értesült, hogy a kormány elé kerülő előterjesztés a tiltás fenntartásáról szól, de erre lehet következtetni kormányzati politikusok korábbi nyilatkozataiból is.

A jelenlegi szabályok szerint augusztus 15-ig semmilyen 500 fő feletti szabadtéri rendezvény nem tartható meg, a későbbiekről elvileg a jövő héten dönt a kormány. Ugyanakkor meglepő lenne, ha pozitív lenne a döntés azok után, hogy

már hivatalosan is lefújták az augusztus 20-i ünnepségeket és tűzijátékot,

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón azt mondta, hogy „ma több érv szól amellett, hogy augusztus közepe után se engedélyezzük a tömegrendezvényeket, de egyelőre nincs végleges döntés”.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is arra utalt, hogy a környező országok megugró fertőzöttsége miatt nem lehet engedélyezni a tömegrendezvényeket.

Most a HVG úgy értsült, hogy a kormány elé kerülő javaslatban is az szerepel, hogy a zenész szakma tiltakozása ellenére sem adnak majd szabad utat a rendezvényeknek. A lap úgy tudja, hogy a beltéri kultirális rendezvények esetében 200 fős korlátban gondolkodik a kormány. A tiltás fenntartásával a nyár végére eltolt fesztiválok is ellehetetlenülnének, illetve sok szórakozóhely kerülne nehéz helyzetbe, akik abban bíztak, hogy augusztus végén-szeptember elején még legalább részben bepótolhatják a nyáron kiesett forgalmat.

Korábbi hírek szerint a kormány egy támogatási programot szeretne kidolgozni a szórakoztatóipar számára, az 5 milliárd forintos keretre pályázni lehetne, hogy kompenzálják a járvány miatti forgalomcsökkenést.

