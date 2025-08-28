Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel

Életmódváltás, rendszeres mozgás, egészséges étkezés – mindenki tisztában van a fogyás alapelveivel, amihez már régóta vannak a célokat megtámogató különböző étrendkiegészítők és készítmények, változó hatékonysággal. Az elmúlt években azonban gyógyszergyártók újfajta szerekkel jelentkeztek, amelyek valódi game changerek lehetnek, és egyelőre úgy tűnik, hogy minden eddiginél hatásosabban vehetik fel a harcot a mára népbetegségnek számító elhízással szemben. A piac egyik legnagyobb szereplőjének árfolyama viszont jelenleg nem tükrözi az őrült nagy várakozásokat. Megnéztük, hogy mi történt a Novo Nordisknél, hogy mit csinálnak eközben a versenytársak, és hogy a gyógyszergyártókon kívül mely más szektorok kilátásaira hatnak a fogyasztószerek.

Eljött a fogyasztószerek forradalma?

Bombaként robbantak be a köztudatba négy évvel ezelőtt a következő generációs fogyasztószerek, amelyek korábban nem látott hatékonyságot és könnyű fogyást ígértek.

Az újfajta fogyasztószerek forradalmát az indította el, amikor a Novo Nordisk által cukorbetegségre fejlesztett Ozempic injekcióról kiderült, hogy jelentősen csökkenti a használók súlyát.

A Novo Nordisk és a versenytársak készítményei úgynevezett GLP-1 receptor agonisták, amelyek hatásmechanizmusa, hogy a GLP-1 hormont utánozzák, amely a gyomor-és bélrendszerben természetes módon szabadul fel evés hatására. A gyógyszerek arra késztetik a szervezetet, hogy étkezés után több inzulint termeljen, így korlátozzák a vércukorszint emelkedését az étkezések után. A gyógyszerek az étvágyat is szabályozzák azáltal, hogy jeleket küldenek az agyba, azt üzenve a szervezetnek, hogy jóllakott, ami gátolja a túlevést.