Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel

Eljött a fogyasztószerek forradalma?
Bombaként robbantak be a köztudatba négy évvel ezelőtt a következő generációs fogyasztószerek, amelyek korábban nem látott hatékonyságot és könnyű fogyást ígértek.
Az újfajta fogyasztószerek forradalmát az indította el, amikor a Novo Nordisk által cukorbetegségre fejlesztett Ozempic injekcióról kiderült, hogy jelentősen csökkenti a használók súlyát.
A Novo Nordisk és a versenytársak készítményei úgynevezett GLP-1 receptor agonisták, amelyek hatásmechanizmusa, hogy a GLP-1 hormont utánozzák, amely a gyomor-és bélrendszerben természetes módon szabadul fel evés hatására. A gyógyszerek arra késztetik a szervezetet, hogy étkezés után több inzulint termeljen, így korlátozzák a vércukorszint emelkedését az étkezések után. A gyógyszerek az étvágyat is szabályozzák azáltal, hogy jeleket küldenek az agyba, azt üzenve a szervezetnek, hogy jóllakott, ami gátolja a túlevést.
