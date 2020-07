Amerika első számú járványügyi szakértője szerint 5 fontos dologgal lehetne megfékezni a koronavírust

Anthony Fauci, az USA első számú járványügyi embere a MarketWatchnak adott interjúban beszélt arról, hogy látja a koronavírus elleni küzdelmet. A szakember szerint öt fontos dolgot kellene betartani, hogy féken tartsuk a vírust, de továbbra is bízik abban, hogy legkésőbb jövő év elejére már lesz vakcina.

A 79 éves szakember arra a kérdésre, hogy felülne most egy transzatlanti repülőjáratra, nemmel válaszolt. Okként egyértelműen azt jelölte meg, hogy életkora miatt a veszélyeztetett kategóriában van, emellett a koronavírussal kapcsolatos munkacsoport tagjaként napi szinten be kell járnia a Fehér Házba. Összességében nem kockáztatná, hogy elkapja a vírust egy repülőút során, különösen a mostani számokat látva.

Fauci szerint a testhőmérséklet-mérés nem biztos, hogy a leghatékonyabb módja a koronavírusos esetek kiszűrésére a reptereken, szerinte sokkal többet ér, ha konkrét kérdéseket szegeznek az utasoknak a reptéri dolgozók, mint, hogy van-e valamilyen tünete vagy kapcsolatban állt-e olyannal, akinek volt.

A szakember úgy véli, világosabb üzenetek kellenének az emberek felé, mivel most úgy tűnik, senki sem tudja, pontosan mit kéne csinálni és mi lenne a jó hozzáállás.

Szerinte ilyen világos üzenet kellene legyen az, hogy hordjunk maszkot, mossunk kezet, tartsunk távolságot másoktól, ne menjünk tömegbe és a szórakozóhelyeket is be kellene zárni.

Fauci azt tanácsolja, ha valaki mindenképpen étterembe megy, igyekezzen ne benti asztalt, hanem a szabadban lévő asztalt foglalni, mivel bent sokkal nagyobb kockázata van a vírus terjedésének. Ő most nem jár éttermekbe.

A járványügyi szakember szerint még korai első és második hullámról beszélni, szerinte még mindig az első hullámban vagyunk, legalábbis, ami az USA-t illeti. Szerinte az nagy problémákhoz vezethet az országban, ha úgy indulnak neki az őszi/téli influenzaszezonnak, hogy továbbra is magas a koronavírus-fertőzés, mert így két légúti megbetegedést okozó vírus is jelen lesz. Azt tanácsolja, hogy aki csak tudja, oltassa be magát az influenzával szemben, hogy legalább az ellen szerezzen védettséget.

Továbbra is kitart azon állítása mellett, hogy év végén vagy legkésőbb a következő év első egy-két hónapjában már lesz vakcina a koronavírussal szemben.

