Úgy vett fel 60 milliárd forint hitelt Magyarország, hogy szinte semmit nem tudunk róla

Több mint hatvanmilliárd forint (175 millió euró) hitelt vett fel Magyarország az Európa Tanács Fejlesztési Banktól (CEB) a járvány elleni védekezés költségeinek fedezésére – jelentette be a múlt héten a Pénzügyminisztérium (PM). Elsőre érthetetlen, miért volt szükség a forrásra a komoly költségvetési mozgástér és a jelentős kormányzati tartalékok miatt, másodikra pedig még érdekesebb a hitel, hiszen szinte semmit nem lehet tudni a részletekről. A megállapodásról kiadott angol nyelvű közleményben viszont egy új információt is elárultak: a kormány várakozásai szerint akár az ezermilliárd forintot is meghaladhatja a járvány elleni védekezés idei költsége.