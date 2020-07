Újabb nagy fegyverüzletet köthet a kormány, ami akár a Fidesz néppárti tagságát is segítheti

A magyar kormány újabb fegyverszállítási, konkrétan légvédelmi rakétarendszer beszerzéséről szóló megállapodást köthet német cégekkel, és ez egyúttal akár a Fidesz néppárti tagságának megmaradását is segítheti - értesült a Népszava.

A lap emlékeztet rá, hogy miután a Magyar Honvédség korábban 44 darab Leopard 2-es harckocsit és 24 PzH 200-es önjáró löveget rendelt Németországból (és az első gyakorlótankok pár napja már meg is érkeztek hazánkba), a múlt héten a német védelmi miniszter, aki egyben a Német Kereszténydemokrata Párt (CDU) elnöke is, Budapesten járt és egy német érdekeltségű légvédelmi rakétarendszer megvásárlása is napirendre került.

A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program része a magyar légvédelem teljes megújítása és a kormány két lehetőséggel számol: a norvég-amerikai NASAMS vagy az európai MBDA terméke jöhet szóba. Utóbbi cégben az Airbuson keresztül a német állam is résztulajdonos és az egyik központja a bajorországi Schrobenhausenben található.

A lap úgy tudja, hogy bár formális döntés még nem született, de a német fél olyannyira bízik a magyar üzletben, hogy a lap egyik kormányzati forrása szerint ellentételezést is hajlandó bevállalni. Ennek keretében magyar cégek is bekapcsolódhatnának beszállítóként az MBDA tevékenységébe, a szóba jöhető részvevők körét már el is kezdték feltérképezni.

Kifejezetten érdekes információ még: a lap forrásai szerint

részben a hadiipari megrendelésekkel függ össze, hogy a Fidesz számára kedvezően alakul a helyzet az Európai Néppártban (EPP) a tagság,

ahol a tagsági státusza már bő egy éve fel van függesztve a magyar kormánypártnak.

Az, hogy a Fidesz számára kedvezően alakul az EPP-s tagság, azzal függ össze a lap szerint, hogy a CDU-val folyamatosan javul a magyar kormánypárt viszonya, és diplomáciai körökben köztudott, hogy a Fidesz maradását/távozását illetően az EPP-ben legnagyobb súlyú német kereszténydemokratáknak döntő szavuk lesz. A lap azt is megjegyzi, hogy információik szerint Gulyás Gergely és Novák Katalin még a múlt hét végén is Berlinben tárgyalt, ez rövid időn belül már a harmadik alkalom volt – igaz a tárgyalások témájáról nem írt.

