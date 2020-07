Hiába lesz koronavírus elleni vakcina, nem lesz mivel leszállítani

A szállítmányozási cégek képviselői szerint hiába lesz meg a koronavírus elleni vakcina, a globális ellátási lánc jelenleg nincs felkészülve arra, hogy el tudja szállítani azt a világ különböző pontjaiba – írja a Bloomberg.

A hajózási, légi, közúti és vasúti cégek képviselői is egyetértenek abban, hogy az ellátási lánc jelenleg nincs olyan szinten, hogy koordináltan meg tudja oldani a koronavírus elleni vakcina leszállítását a világ különböző pontjaiba.

Egyes logisztikai vezetők szerint a vakcinához kötődő ellátási lánc sokkal bonyolultabb, mint a védőfelszereléseké vagy a maszkoké, a vakcinákat nem lehet napokig parlagon heverve hagyni, amíg lesz egy fuvar.

Az Emirates SkyCargo vezetője a napokban tett közzé egy becslést arról, hogy egy Boeing 777-es repülő nagyjából 1 millió vakcinát tud leszállítani, tehát ahhoz, hogy a világ felét ellássák védőoltással, mintegy 8 ezer cargo repülőre lenne szükség.

Egy másik probléma, ami a vakcinák szállításánál felmerül, az a hűtés. Egészségügyi szakemberek szerint a vakcinákat várhatóan 2-8 fok közötti hőmérsékleten kell majd tárolni és szállítani, az ehhez szükséges hűtési kapacitás pedig sok cégnél hiányzik.

A WHO adatai szerint jelenleg több mint 160 koronavírus elleni vakcina van fejlesztés alatt a világon, ezek közül 25-öt tesztelnek komolyabban is. Sokan bíznak abban, hogy év végére, jövő év elejére már lesznek hatásos ellenszerek a vírussal szemben, ezeket első körben az egészségügyben dolgozóknak és a veszélyeztetett korcsoportban lévőknek adhatják be. Hosszabb távon viszont az emberek szélesebb körének is elérhetővé kell tenni a vírust, de ez egyes szakértők szerint 2021 előtt nem valószínű a jelenlegi szállítási kapacitásokkal.

Még az egészségügyi szakértők is egyetértenek abban, hogy nem feltétlenül a vakcina kifejlesztése lesz a fő kihívás, hanem annak eljuttatása a világ különböző részeibe. Persze vannak megoldások arra az esetre is, ha a magán ágazat csődöt mondana a szállításban. Az USA-ban például a Pentagon megteheti, hogy kereskedelmi járatokat is bevonhat nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a szállításba.

Címlapkép: Shutterstock