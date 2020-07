Leállnak a magyar autógyárak, de a koronavírusnak ehhez semmi köze

A kényszerű tavaszi leállások után újra szünetel majd a termelés a magyar autógyárakban, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a koronavírus-járványnak ehhez semmi köze. Csupán a nyaranként szokásos, tervezett leállásokra kerül sor, amelyeket a vállalatok karbantartási, átalakítási munkák elvégzésére használják fel, illetve Kecskeméten a plug-in hibrid Mercedes-Benz A-osztály gyártásindításához kapcsolódó felkészülés is zajlik majd.

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors terjedése nagyon nehéz helyzetbe hozta a globális autóipart, a vezető autógyártók és beszállítóik sorra függesztették fel ideiglenesen termelésüket világszerte. A nagy leállások fájdalmasan érintették Európát is, ahol az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) számításai szerint átlagosan 30 napig szünetel a termelés, amely több mint 2,4 millió darabos kiesést eredményezett az autógyártásban.

Az ACEA interaktív térképet is készített az egyes országokra vonatkozóan, így többek között kiderül az is, hogy Magyarországon az autógyárak átlagosan 22 napos leállásra kényszerültek, amely több, mint 51 ezer darabos kiesést eredményezett.

A tavaszi kényszerű leállások és az ezen idő alatt elvégzett karbantartási munkák ellenére idén sem maradnak el a nyáron szokásos, tervezett leállások a magyar autóiparban. A sort az Audi Hungaria nyitotta, ahol a járműgyárban a 30. naptári héten (vagyis a mostani héten) állt le a termelés a minden évben szokásos nyári leállás keretében – írta a vállalat válaszában. Hozzátették, ez idő alatt átépítési és karbantartási munkák folynak a győri üzemben.

Kiemelték, az Audi Hungaria motorgyártásában a nyári hónapokban alapvetően nincs minden területet érintő átfogó termelési szünet.

A motorgyártó területek többsége átlagosan két hét nyári leállást tervezett a 28-33. naptári hét között, vagy csökkentett üzemmódban zajlik a termelés.

Azzal kapcsolatban, hogy az év hátralevő részében várható-e újabb tervezett leállás az autógyártásban, az Audi Hungaria elmondta, hogy 2020 második felére a jelenlegi, nehezen kiszámítható helyzetben prognózist nem tudunk adni, a termelési programjukat a mindenkori vevői igényeknek megfelelően alakítják ki.

Urbán László, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettes a Járműipar 2020 konferenciánkon elmondta korábban, hogy a koronavírus-járvány miatti leállás hatásaként durván 10 ezer autó nem készült el Esztergomban. Beszélt arról is, hogy a kényszerű leállást igyekeztek a karbantartási munkák elvégzésére kihasználni. A szokásos, minden évben megrendezésre kerülő 2 hetes leállásra ugyanakkor idén is szükség lesz Esztergomban.

A MagyarSuzukiZrt. idén nyáron is megtartja a szokásos, előre tervezett éves leállását, amely 2020. augusztus 10-től 21-éig tart. Ez alatt a két hét alatt karbantartási és fejlesztési munkák zajlanak a vállalatnál

– írta a Magyar Suzuki megkeresésünkre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Mercedes-Benz kecskeméti gyára idén nyáron egyetlen rövid, előre tervezett szünetet tart. Kihasználva az augusztus 20-i nemzeti ünnep körüli hosszú hétvégét, 2020. augusztus 17. és 23. közötti rövid időszakban a gyártás szünetelni fog. Ezzel a döntéssel a vállalat egyrészt figyelembe veszi a munkatársak eddigi szabadságtervezési igényeit, másrészt ezeken a napokon karbantartási munkálatok elvégzésére kerül sor. A cég közölte azt is, hogy ezek a napok fizetett szabadságnak minősülnek, így a munkatársak bérében ez nem jelent változást.

Megtudtuk továbbá, hogy a tervezett leállás alatt a plug-in hibrid A-osztály gyártásindításához kapcsolódó felkészülés is zajlik majd Kecskeméten.

Arról, hogy az idehaza gyártott kompakt Mercedes készül majd nálunk is alternatív hajtáslánccal szerelt változatban, kedden adott hírt először a vállalat. A Kecskeméten megtartott bemutató több másik meglepetést is tartogatott: egyrészt kiderült, hogy a kizárólag idehaza gyártott Mercedes-Benz CLA két változata is plug-in hibrid hajtásláncot kap. Másrészt Christian Wolff, a kecskeméti Mercedes-gyár igazgatója elmondta, hogy augusztus 1-től ismét visszaállnak a három műszakos munkarendre. A magyar gyártású új Mercedesekről egyébként több érdekességet is összegyűjtöttünk, amelyeket az alábbi cikkünkben olvashat:

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images