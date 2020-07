Amerikai adatcsere: A Bíróság nagy követ dobott az adatvédelem amúgy sem álló vizébe

Meghalt az „Adatvédelmi pajzs”, éljenek az „Általános Szerződéses Feltételek”? Ez nem ennyire egyszerű. A labda az adatkezelők és az adatvédelmi hatóságok térfelén pattog – a meccs még nincs lejátszva. Az adatkezelői felelősség és az elszámoltathatóság diadala, de mit is lehet csinálni? Az Európai Bíróság ítélete a C-311/18, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd és Maximilian Schrems egyszerűen “Schrems II” ügyben 129 oldalt tesz ki és még hónapokig elemzések tárgya lesz. Az első hivatalos reakciók már megjelentek, és az első elemzések után a portfolio.hu is megkísérli szétszálazni, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban. Az alábbiakban Szabó S. László írását közöljük.

A tárgy a Facebook Írország adatátadása amerikai anyavállalata felé. Az Unióban nincs ugyan olyan precedensjog, mint az angolszász jogrendekben, a Bíróság azonban sokszor hivatkozik korábbi ítéleteire, és ha eltér az azokban lefektetett elvektől, azt az eltérő körülmények vagy a megváltozott jogszabályok miatt teszi és külön meg is indokolja. Ezért más adattovábbítások esetén (akár az USÁ-ba, akár más olyan országba, ahol a nemzetbiztonsági szerveknek a hozzáférése személyes adatokhoz nincs olyan garanciákhoz kötve, mint az EU-ban) is alkalmazni kell az ítéletben foglaltakat.

Ez pedig megállapítja, hogy az Egyesült Államok állambiztonsági szerveinek hozzáférése személyes adatokhoz nem felel meg az európai normáknak, ezért az Európai Bizottság nem állapíthatta volna meg az Adatvédelmi Pajzsot (Privacy Shield) hatályba léptető határozatában, hogy személyes adataink amerikai cégeknél megfelelő védelemben részesülnek. Ezzel tehát azok védelmére más eszközöket kell alkalmazni. Ezek egyike lehetne az Általános Szerződéses Feltételek (Standard Contractual Clauses, SCC) alkalmazása. Ezeket az Európai Bizottság még az irányelv hatálya alatt, az abban kapott felhatalmazás alapján döntötte el, de miután a Bíróság megvizsgálta a jogi helyzetet az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében is, megállapította, hogy ezek a feltételek alkalmazhatóak megfelelő biztosítékként – standard voltuk azt jelzi, hogy alkalmazásukhoz, szemben az egyedi feltételekkel, nem kell az adatvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása.

Akkor mi a baj? Itt jön be a képbe az, amit a GDPR egyik nagy újításaként ünnepeltünk: a formális megfelelés helyett az adatok tényleges védelme, az adatkezelő felelőssége és elszámoltathatósága. Ezentúl nem elég aláírni a szerződést, betenni a fiókba és elfelejteni az egészet. Még kevésbé elég csak tudomásul venni, hogy a szolgáltató honlapjára felteszi ezeket a szerződéses feltételeket. A bíróság ítélete szerint esetről esetre meg kell vizsgálni, hogy elegendő védelmet biztosítanak-e, és figyelemmel kell kísérni, hogy betartják-e. „adatkezelő és a személyes adatok továbbításának címzettje köteles előzetesen ellenőrizni, hogy az érintett harmadik országban tiszteletben tartják‑e az uniós jog által megkövetelt védelmi szintet. Az e továbbítás címzettjének az ugyanezen 5. általános szerződési feltétel b) pontja értelmében adott esetben tájékoztatnia kell az adatkezelőt arról, hogy esetleg nem képes eleget tenni e feltételeknek, ez utóbbi pedig köteles felfüggeszteni az adattovábbítást, és/vagy a szerződéstől elállni.” – írja a Bíróság, majd: „Ennélfogva mindenekelőtt ezen adatkezelőnek vagy adatfeldolgozójának feladata, hogy esetről esetre és adott esetben a továbbítás címzettjével együttműködve ellenőrizze, hogy a célországnak számító harmadik ország joga megfelelő védelmet biztosít‑e az uniós jog tekintetében az általános adatvédelmi kikötések alapján továbbított személyes adatoknak, szükség esetén az e kikötések által biztosított garanciákon felül további garanciákat nyújtva.”

Az, hogy ezek a további garanciák mik lehetnek, nem szerepel az ítéletben. Az Adatvédelmi Szakemberek Nemzetközi Szövetsége (International Association of Privacy Professionals, IAPPP) az ítélet másnapján egy érdekes on line konferenciát szervezett, ahol ez is szóba került: amennyiben csak olyan adatok kerülnek az USÁ-ba, amelyek a titkosszolgálatok számára érdektelenek, vagy oly módon vannak titkosítva, hogy a szolgálatok nem férhetnek hozzá az adatfeldolgozó cég hozzájárulása nélkül. Az eddigi tapasztalatokra is lehet hivatkozni, hogy eddig soha nem kértek ilyen adatokat az adott cégtől. Ezek persze csak ötletek. Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) közleményében megígérte egyébként, hogy iránymutatást fog kiadni arra, hogy melyek lehetnek ezek a további garanciák.

Az említett konferencián részt vett az ügyet kezdeményező osztrák joghallgató, Maximilian Schrems is. Diadalmas mosolya nem volt meglepő, gyakran videokonferenciázó olvasóink viszont értékelni fogják, hogy mikrofonját szorgalmasan némította (adatainak védelmében?), és csak akkor kapcsolta be, amikor beszélt. Ő ugyan nem jogforrás, de érdekes meghallgatni, egyrészt mert mégiscsak ő vitte győzelemre ezt az ügyet, másrészt, hogy mi lesz esetleg legközelebb célkeresztjében (más eljárásai is folyamatban vannak a Facebook ellen). Szerinte két fontos tömeges megfigyelési jogalap van az Államokban, a FISA 702-es cikkely, amely maga több oldal, és az elektronikus kommunikációs szolgáltatókra vonatkozik, ahova odatartoznak a felhőszolgáltatók is, és a 12333 sz. elnöki rendelet (Executive order), amely azonban nem kötelező és egy cég megtagadhatja teljesítését. Szerinte nincs baj azzal, ha egy bírósági határozat alapján ad ki egy cég adatokat a hatóságoknak. Ez egy kicsit ellentmond a Bíróság ítéletének alapjaival, amely hármas feltételt szab: az arányosságot és szükségességet, az érintett jogait garantáló biztosítékokat (tehát hogy a jogszerűen megszerzett adatok sem használhatók fel akármire) és a hatékony jogorvoslat meglétét. Ez utóbbi hiányosságait Schrems se tagadta: mint mondta, az egyik feltétele annak, hogy az USA jogvédelme megfeleljen az európai normáknak az, hogy a külföldiek számára ugyanazt a jogorvoslati lehetőséget biztosítsák, mint saját állampolgáraik számára. Honlapján közzé tett már egy kérdés-felelet sorozatot az ítéletről, és további útmutatást ígért. Ezáltal Don Quijotéból szakemberré, tanácsadóvá minősítette át magát.

Tehát majdnem biztos, hogy egy elektronikus kommunikációs szolgáltató, így egy felhőszolgáltató nem írhatja alá jogszerűen, hogy nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák az adatátadótól kapott utasítások és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, ami az Általános Szerződéses Feltételek egyik klauzulája. Ilyenkor más jogalapot kell keresni. A kötelező erejű vállalati szabályok, magatartási kódexek és tanúsítási mechanizmusok ugyanúgy nem kötik a célország hatóságait, mint az adatkezelő és vállalkozója (az adatfeldolgozó) közötti szerződések. Kivéve természetesen, ha például a vállalati szabályok rögzítik, hogy hogyan fognak eljárni kormányzati adatkérések esetén. A nagy cégek egy vállalkozóbarát kormányzattal tudnak esetleg tárgyalni, hogy bizonyos megfigyelési tevékenységek alól mentesítsék őket.

Ugyancsak előírják a szerződéses feltételek, hogy ha az importőr értesít, törölni kell vagy vissza kell szolgáltatni az adatokat, érintetteket tájékoztatni kell, és ha folytatni akarják az átadást, a hatóságot is. Egy adatkérés után az adatok eltüntetése viszont nyilván nem törvényes a célországban. Sok tehát a nyitott kérdés, hiába maradtak érvényesek az általános szerződéses feltételek.

A GDPR 49. cikke felsorol azonban „különös helyzetekben biztosított eltérések”-et. Ezek alkalmazását azonban erősen korlátozza az EDPB iránymutatása. Az érintett hozzájárulása aszimmetrikus erőviszonyok esetén nem érvényes, ráadásul bármikor visszavonható. A GDPR preambulumbekezdései alapján a Testület álláspontja az, hogy a többi lehetőség csak alkalmi, nem rendszeres átadásra vonatkozhat, és a szükségességet szigorúan kell értelmezni, tehát csak akkor lehet például egy szerződés megkötése vagy végrehajtása érdekében adatokat átadni, ha nincs más megoldás, a sima alvállalkozásba kiadás erre nem indok. Ez az értelmezés egyébként összhangban van az Európai Bíróság joggyakorlatával.

Akkor vége a dalnak? Egyrészt az ügy a bírósági ítélettel nem zárult le, a Bíróság nem döntötte el az ír adatvédelmi hatóság (DPC), illetve bíróság előtt folyamatban lévő ügyet. Most a DPC-nek határozatot kell hoznia, amelyet az Európai Adatvédelmi Testületnek az úgynevezett „Egységességi Mechanizmus” keretében. Az ennek során született döntés lesz végül irányadó.

Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok hatóságai – ugyanúgy, mint amikor a Privacy Shield elődjét, a Safe Harbourt semmisített meg a Bíróság, szintén Schrems kezdeményezésére – el fognak kezdeni kidolgozni egy új megállapodást. Akkor az adatvédelmi hatóságok adtak bizonyos türelmi időt, ameddig az adatkezelőknek nem kellett új jogalapot keresniük, megvárhatták gyakorlatilag az új adatcsere-mechanizmus hatályba lépését. Most erről egyetlen hivatalos közleményben se volt szó, sőt, egyes német hatóságok (a gazdálkodó szervezetek adatvédelmét tartományonkénti hatóságok felügyelik) már kijelentették, hogy az Adatvédelmi Pajzs, mint jogalap, azonnali hatállyal megszűnt.

A politikai helyzet, az küszöbön álló amerikai választás és egyes törvényhozók reakciói nem azt jelzik előre, hogy nagy változás várható az USA megfigyelési gyakorlatban, pláne jogrendben. Az Európai Bizottság is már megégette magát kétszer – Schrems szerint ugyan az új rendszer nem hozott újat az előszörre megsemmisítettel szemben, mások szerint pedig a Bíróság pont azokat a változásokat találta elégtelennek, amelyeket bevezetett –, ezért várhatóan óvatosabb lesz egy új megállapodás tető alá hozásakor. Ez se lesz tehát gyors folyamat. Jourova alelnök és Reynders biztos sajtótájékoztatóján is inkább az az ígéret kapott hangsúlyt, hogy az Általános Szerződési Feltételek már folyamatban lévő aktualizálását gyorsítják fel. Ezzel együtt természetesen már (sőt, még az ítélet előtt) felvették a kapcsolatot partnereikkel az Államokban, hogy egy olyan új rendszerben állapodjanak meg, amely most már kiállja a bíróság próbáját is.

Kérdés, hogy hogy tudnak a nagy cégek hatni a kormányzat hozzáállására, hiszen nagy üzletek forognak kockán. Egy dolgot mindenképpen tisztázni kell: a C.L.O.U.D. act után, amelynek célja egyértelműsíteni a hozzáférést amerikai cégeknek a felhőben (és így meghatározhatatlan országban) tárolt adataihoz, tisztázni kell, hogy amerikai cégek (és leányvállalataik) USÁ-n kívül (pl. Kanadában, Mexikóban, vagy akár Európában) lokalizált adatai biztonságban vannak-e.

Érdekes fejlemény, hogy a Privacy Shield program honlapja amellett, hogy közli a jogalap érvénytelenné válását, felhívja a figyelmet, hogy a regisztrált cégeket a vállalt kötelezettségek továbbra is kötik. Hogy ez az optimizmusnak, önreklámnak vagy egyszerűen a jogbiztonság elvének tudható be, nem tudni.

Ettől függetlenül, ha az adatkezelő adatátadását törvénytelennek, illetve jogalap nélkülinek találják, az adatvédelmi hatóságoknak kötelessége leállítani azt, és az adatok visszaszolgáltatását, illetve törlését elrendelni. Emellett vaskos bírságokat is kiszabhatnak. Miután közülük sokan hangoztatták fenntartásaikat a Privacy Shielddel szemben, és a bírósági ítéletet aggályaik igazolásaként élték meg, biztos, hogy ezzel a jogukkal élni is fognak.

Bizonyos, hogy az európai digitális ipar számára is következményekkel jár az ítélet – aki teheti, keres európai szolgáltatót. Ugyanakkor az USA szolgáltatásokat igénybevevő kisebb és közepes informatikai cégeknek nehézséget jelent új szolgáltatókat találni – ugyanolyan minőségben és áron. Feltettünk néhány kérdést az európai iparfejlesztésért felelős európai Biztosnak, válaszait közölni fogjuk.

Fontos tudni, hogy mindezek a megfontolások minden olyan országra vonatkoznak, ahol az állami szervek adatkéréseit vagy hozzáférését az adatokhoz nem kísérik megfelelő garanciák. Az Egyesült Államok esetében egyszerű volt a dolog, ott törvényben rögzítették az európai követelményeken túlmenő jogokat, de ha megnézzük azokat a fenntartásokat, amelyekkel egyes államok az Európa Tanács adatvédelmi konvencióját aláírták (pl. az adatok védelme nem terjed ki azokra az adatokra, amelyek nyilvánosságát az adott állam törvényei írják elő), még a tágabban értelmezett Európában is óvatosnak kell lenni.

Amikor az Egyesült Királyság kilép az EU-ból az év végén, szintén harmadik országgá válik, és az Egyesült Államokkal a C.L.O.U.D. act alapján már megkötött adatátadási megállapodásával kapcsolatban máris megfogalmazódtak aggályok.

Végül arra is számítani kell, hogy az adatvédelmi, fogyasztóvédelmi szerveztek, de a fogyasztók is aktivizálódnak a sikeres akció hatására, adataik kezelését – és ez jó hír a polgárok számára – nagyobb figyelemmel fogják kísérni, és lépnek, ahol rendellenességet, visszaélést tapasztalnak.

A cikk szerzője Szabó S. László adatvédelmi szakértő, a Szabo Consulting ügyvezetője.

Címlapkép: Getty Images