Koronavírus: negyedik napja nő az aktív fertőzöttek száma Magyarországon

13 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4448 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3329-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 523 fő, ez már a negyedik nap zsinórban, hogy az aktív fertőzöttek száma nő - de az új esetek száma még mindig nagyon alacsony, így aggódni egyelőre nem kell. 71 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

A tizenhárom új eset némileg alacsonyabb az elmúlt hét mozgóátlagánál. Az látszik, hogy július közepétől enyhe emelkedésnek indultak a napi új esetszámok, ez egyértelműen látszik a hétnapos mozgóátlagon is. Mindenesetre a számok továbbra is nagyon alacsonyak, így egyelőre nem beszélhetünk újabb felfutásról. A tizenhárom esettel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a hétvégéken a tesztelések száma is némileg visszaesik, így ennek is betudható az alacsonyabb szám.

Egészen örömteli, hogy már kilencedik napja nincs új áldozata a járványnak. Ez egyrészt annak is betudható, hogy a szakemberek szerint a koronavírus az elmúlt hónapokban némileg veszíthetett az agresszivitásából, másrészt a halálozások mindig pár nap, vagy akár 1-2 hét késéssel követik a fertőzések alakulását. Jelenleg hatan vannak lélegeztetőgépen.

Az alábbi ábra az aktív fertőzöttek számát mutatja, amely azért érdekes, mert az elmúlt napokban megtört a görbe csökkenő trendje - azaz több volt az újonnan detektált betegek száma, mint a napi új gyógyultaké. A tetőzés óta erre nem volt példa. Itt is fontos megjegyezni azonban, hogy az új fertőzöttek száma továbbra is alacsony, ahogy immár az aktív fertőzötteké is, ilyen kés mértékű változás - bár az ábrán látványos - egyelőre nem ad okot aggodalomra.

Az új fertőzések megyei megoszlása így néz ki:

3 új eset van Budapesten,

5 Pest megyében.

Győr-Moson Sopron,

Vas,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Hajdú-Bihar, és

Csongrád-Csanád megyében egyaránt 1 új eset van.

Címlapkép: Getty Images